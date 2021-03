Przemysł znów pozytywnie zaskoczył

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym wyniósł 53,4 pkt. wobec 51,9 pkt. w styczniu i konsensusu na poziomie 52,7 pkt. - podała firma Markit.

"Lutowe dane zasygnalizowały szybki wzrost w polskim sektorze przemysłowym, a z drugiej strony obecność presji inflacyjnych. Wzmożony eksport wpłynął na większą liczbę nowych zamówień, co doprowadziło do sporego wzrostu wielkości produkcji i najszybszej od stycznia 2007 akumulacji zaległości. Według najnowszych wyników badań ostry wzrost kosztów produkcji zmusił producentów do szybkiego podniesienia cen wyrobów gotowych (najszybsze tempo od maja 2004)" - napisano w komentarzu do danych.

Autorzy badania podają, że lutowy wzrost indeksu opierał się na wynikach odnotowanych przez cztery z pięciu komponentów. Wyjątek stanowiły zapasy pozycji zakupionych. Trend zwyżkowy utrzymuje się w sektorze od ośmiu miesięcy.

Analitzcy Markit zwracają uwagę na rosnącą presję inflacyjną.

"Zarówno tempo wzrostu kosztów produkcji, jak i cen wyrobów gotowych znalazły się wśród najwyższych wyników w historii badań. W szczególności tempo wzrostu stawek producentów, które było najszybsze od niemal 17 lat" - napisano.