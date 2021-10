Przepisy mechanizmu warunkowości są niejasne

W drugim dniu rozprawy na temat mechanizmu warunkowości przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu sędziowie zadają pytania stronom postępowania. Z odpowiedzi Rady UE, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wynika, że przepisy mechanizmy są niejasne - oceniła pełnomocniczka Polski Sylwia Żyrek.

Do przerwy w rozprawie większość pytań sędziów była skierowana do reprezentantów instytucji europejskich i miała na celu doprecyzowanie zapisów rozporządzenia o mechanizmie warunkowości. Zdaniem strony polskiej potwierdza to jeden z argumentów Polski, że przepisy rozporządzenia mechanizmu warunkowości są niejasne.

"(Rozporządzenie) odwołuje się do ogólnych pojęć, (...) niemierzalnych kryteriów, nieskonkretyzowanych obowiązków" - podsumowała Żyrek.

W odpowiedzi na jedno z pytań Rada UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska zaprezentowały sprzeczne ze sobą stanowiska. Chodzi o katalog naruszeń, które powinny powodować uruchomienie mechanizmu warunkowości. Rada i PE uznają, że powinien on być zamknięty, KE - odwrotnie.

Sylwia Żyrek zauważyła, że pokazuje to sprzeczne stanowiska instytucji, które przyjęły przepisy i tej która ma je stosować. "Najlepszy dowód na to, że przepisy są niejasne to fakt, że twórca przepisów i instytucja, która będzie stosować rozporządzenie mają aż takie rozbieżności" - podkreśliła.

