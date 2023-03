Przewaga spadków na Wall Street po wzroście rentowności obligacji

Sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków wśród głównych indeksów. Pogorszenie nastrojów to efekt wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Rentowności 10-letnich papierów po raz pierwszy od listopada 2022 roku wzrosły do 4 proc.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,02 proc. i wyniósł 32.662,04 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,47 proc. i wyniósł 3.951,39 pkt. Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,66 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.379,48 pkt.

W centrum uwagi inwestorów są rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. 10-letnie papiery na chwilę dotknęły poziomu 4 proc., po raz pierwszy od listopada 2022 roku. Jednoroczne obligacje mają rentowność powyżej 5 proc.

Novavax spadł o 26 proc. AMC Entertainment spadł ponad 7 proc. Notowania Kohl's spadły prawie 2 proc. Akcje Rivian spadły o 18 proc. Notowania First Solar zwyżkowały ponad 15 proc. Tesla spadła ponad 1 proc. General Motors spadł o 0,1 proc

"W lutym nastąpił punkt zwrotny, na który teraz wszyscy możemy wskazać. Był moment, w którym uczestnicy rynku zdali sobie sprawę, że być może rynek pracy jest wystarczająco napięty, aby przygotowywać grunt pod jastrzębią postawę banków centralnych" - powiedział Keith Buchanan, starszy menedżer portfela w Globalt Investments.

"Znajdujemy się w okresie przejściowym między zakończeniem cyklu podwyżek stop proc. przez banki centralne a zobaczeniem wpływu tych podwyżek na realną gospodarkę" - powiedział William Northey, starszy dyrektor inwestycyjny z U.S. Bank Wealth Management.

Na zachowanie rynków wpływ miały zmiany oczekiwań dot. polityki pieniężnej w 2023 r.

"Na zachowanie rynków w pierwszych dwóch miesiącach tego roku wpływ miały przede wszystkim niewielkie zmiany oczekiwań co do właściwej polityki pieniężnej w 2023 roku" - dodał.

Northey spodziewa się lepszego otoczenia dla obligacji. W przypadku rynków akcji globalnych i amerykańskich możliwa jest ciągła zmienność.

Ze spółek podczas środowej sesji Novavax spadł o 26 proc. po tym, jak producent szczepionki na COVID-19 wyraził wątpliwości co do swojej zdolności do kontynuowania działalności i ogłosił plany cięcia wydatków w ramach przygotowań do jesiennej kampanii szczepień.

AMC Entertainment spadł ponad 7 proc. po tym, jak sieć kin odnotowała ponad 15-proc. spadek przychodów w czwartym kwartale.

Notowania Kohl's spadły prawie 2 proc. Firma spodziewa się całorocznego skorygowanego zysku na akcję w wysokości od 2,10 do 2,70 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 3,20 USD.

Akcje Rivian spadły o 18 proc. Spółka podała, że kwartalne przychody wyniosły 663 mln USD wobec oczekiwanych 742,4 mln USD.

Notowania First Solar zwyżkowały ponad 15 proc. Spółka podała, że w IV kw. strata na akcję wyniosła 7 centów wobec oczekiwanej straty na akcję w wysokości 17 centów.

Tesla rosła spadła ponad 1 proc. Agencja Reutera podała, że producent samochodów elektrycznych przygotowuje reorganizację produkcji swojego najlepiej sprzedającego się Modelu Y.

General Motors spadł o 0,1 proc. Agencja Reutera podała, że koncern motoryzacyjny chce zwolnić setki swoich pracowników na różnych szczeblach korporacji, aby obniżyć koszty.

Notowania Procter & Gamble delikatnie rosły po tym jak UBS podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Rynki śledzą wypowiedzi bankierów centralnych

Rynki śledzą wypowiedzi bankierów centralnych.

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari jest otwarty na możliwość większej podwyżki stóp proc. na posiedzeniu Rezerwy Federalnej w tym miesiącu, chociaż zaznaczył, że nie podjął w tej sprawie jeszcze ostatecznej decyzji.

Prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że poza planowaną podwyżką stóp procentowych EBC w marcu, możliwe są również kolejne duże podwyżki.

Z kolei członek Rady Prezesów EBC Francois Villeroy de Galhau ocenił, że Europejski Bank Centralny powinien osiągnąć swoje docelowe stopy procentowe do września.

