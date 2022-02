Przewoźnicy: ze zrozumieniem przyjmiemy zawieszenie przewozów do Rosji i na Białoruś

Ze zrozumieniem przyjmiemy sankcje gospodarcze na Rosję, w tym te skutkujące czasowym zawieszeniem przewozów międzynarodowych między Polską i UE a państwami uczestniczącymi w agresji na Ukrainę - zapewnił w oświadczeniu związek Transport i Logistyka Polska.

Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" wyraził solidarność z ukraińskimi przewoźnikami, a także z zatrudnionymi w polskich firmach kierowcami z Ukrainy. "Będziemy się starać udzielać im wszelkiego wsparcia tak, aby zminimalizować skutki dziejącej się na naszych oczach tragedii" - zapewniła organizacja.

Oświadczyła, że popiera wszelkie działania podejmowane przez polski rząd, mające na celu powstrzymanie eskalacji działań wojennych. "Przyjmiemy ze zrozumieniem wszelkie sankcje gospodarcze nałożone na Rosyjską Federację w tym te, których skutkiem będzie czasowe zawieszenie wykonywania przewozów międzynarodowych pomiędzy Polską i Unią Europejską a państwami uczestniczącymi w agresji na Ukrainę" - zadeklarował związek.

Jednocześnie zauważył, że jego negatywny stosunek do agresywnych działań oficjalnych władz Rosji i Białorusi nie dotyczy obywateli tych krajów. "Chcemy mocno podkreślić, że wciąż jest dla nich miejsce w polskich firmach" - podano.

Organizacja zwróciła się do rządu o automatyczne przedłużenie wiz i pozwoleń na pracę dla zatrudnionych w Polsce pracowników pochodzących z państw objętych konfliktem zbrojnym, a także przedłużenie świadectw kierowców dla pracowników z Ukrainy, którzy zdecydują się na bezpłatny urlop, aby wziąć udział w obronie swojego kraju.

Wskazała też na potrzebę umożliwienia wjazdu na terytorium Polski rodzinom pracowników z Ukrainy, a także objęcia ich opieką i wszelką niezbędną pomocą humanitarną. Zaapelowała też o udzielenie wsparcia dla branży transportu drogowego.

Związek zachęcił też polskie firmy przewozowe, by z pełnym zrozumieniem podeszły do wniosków o udzielenie bezpłatnych urlopów dla kierowców i innych pracowników pochodzących z Ukrainy, udzieliły wsparcia rodzinom ich ukraińskich pracowników oraz stosowały się ściśle do zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie wyjazdów na terytorium Ukrainy, w celu ochrony życia i zdrowia kierowców.

W czwartek kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl