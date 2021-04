Przez 17 lat członkostwa Polski w UE zrealizowano projekty na bilion zł

Przez 17 lat członkostwa Polski w UE, dzięki Funduszom Europejskim i środkom krajowym, zrealizowano 287 tys. projektów o wartości ponad biliona złotych, z czego ponad 667 mld zł to środki unijne - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Średnia wartość jednego projektu wzrosła z 2,7 mln zł w latach 2007-2013 do około 3,6 miliona złotych w latach 2014-2020.

W przeliczeniu każdy z nas otrzymał prawie 18 tysięcy złotych. W ciągu 17 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej każdy kilometr kwadratowy naszego kraju został dofinansowany 2,2 miliona złotych.

"Dobrze zainwestowane przez Polskę Fundusze Europejskie widać niemal na każdym kroku. W latach 2014-2020 to tysiące kilometrów wybudowanych dróg i autostrad, nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach czy wsparcie dla blisko półtora miliona osób bezrobotnych. Również dzięki tym środkom ponad 7 tysięcy obiektów zostało dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" - wyliczył cytowany w informacji minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że "to tylko część projektów, które powstały przy wsparciu pieniędzy unijnych i krajowych".

Wskazano, że tylko w ciągu ostatnich siedmiu lat Polska zrealizowała prawie 90 tys. nowych projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Podkreślono, że średnia wartość jednego projektu wzrosła z 2,7 mln zł w latach 2007-2013 do około 3,6 miliona złotych w latach 2014-2020.

Od 2004 roku wybudowano i zmodernizowano prawie 20 tys. km dróg i autostrad oraz prawie 10 tys. km sieci wodociągowej. Wybudowano również i zmodernizowano 749 oczyszczalni ścieków.

Zaznaczono, że dzięki środkom unijnym w latach 2014-2020 blisko 190 tys. osób otrzymało bezzwrotne wsparcie na założenie firmy, a blisko 115 tys. nauczycieli podniosło swoje kompetencje.

Podkreślono że Fundusze Europejskie w znacznym stopniu przyczyniły się także do realizowania prac i projektów badawczo-rozwojowych; prawie 5,5 tysiąca jednostek naukowych i przedsiębiorstw zostało wspartych w tym zakresie.

Napisano, że w latach 2021-2027 Polska otrzyma z UE 770 miliardów złotych.

"Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad sposobem zainwestowania funduszy z nowego rozdania, które na unijnym szczycie wynegocjował premier Mateusz Morawiecki. Prace ministerstwa dotyczą polityki spójności, Funduszu Odbudowy, inicjatywy ReactEU i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji" - zaznaczył minister Kościński. Dodał, że środki te zostaną zainwestowane przede wszystkim w rozwój, infrastrukturę, środowisko, edukację, zdrowie oraz zapewnianie nowych miejsc pracy.

