Przez niższe koszty kredytu w budżetach zostanie 7 miliardów zł

Szef Narodowego Banku Polskiego mówił w Sejmie o najistotniejszych działaniach banku centralnego w związku z ogłoszeniem stanu pandemii, która była nie tylko zagrożeniem dla zdrowa publicznego, ale także gospodarki.



Do kroków podjętych w związku z tym przez NBP zaliczył m.in. zapewnienie działania niezakłóconego systemu płatniczego, co jest podstawą funkcjonowania gospodarki.



"Po drugie zaopatrywaliśmy Polaków w gotówkę, na którą przejściowo - szczególnie w okresie największej niepewności - było wysokie zapotrzebowanie. Po trzecie, poluzowaliśmy politykę pieniężną, przyczyniając się tym samym do poprawy sytuacji finansowej tysięcy przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz zwiększając szanse polskiej gospodarki na szybki powrót na ścieżkę wzrostu" - mówił Adam Glapiński.



"Ograniczamy przy tym ryzyko spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie, co jest naszym nadrzędnym zadaniem" - poinformował szef NBP.



Zwrócił także uwagę, że obniżka stóp procentowych wpłynęła na rentowność obligacji skarbowych, co przełożyło się i będzie przekładać na niższe koszty obsługi długu publicznego. Oszczędności z tym związane, jak wskazał prezes NBP, mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie innych publicznych wydatków, co - jego zdaniem - w czasie pandemii jest szczególnie istotne.



"Wpływ obniżki stóp procentowych na koszt finansowania wszystkich sektorów gospodarki został wzmocniony dzięki uruchomieniu przez NBP skupu obligacji emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym" - mówił Glapiński. Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że w pierwszym półroczu tego roku bank centralny skupił papiery o wartości nominalnej 96,2 mld zł, zasilając sektor bankowy kwotą 101,6 mld zł.