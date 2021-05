Przez pandemię wzrosną składki ubezpieczeń? Sprawdziliśmy to

Czasy pandemii koronawirusa diametralnie zmieniły działanie wielu branż, dla wielu sektorów czasy lockdownu były mocnym ciosem. Czy podobnie było z rynkiem ubezpieczeń?

Ubezpieczenia na życie

Bez zwyżki za płatność ratalną

Trzeba przy tym pamiętać, że w branży ubezpieczeniowej to dość skomplikowane, bo bardzo istotną częścią jej działalności pozostaje likwidacja szkód. Zarówno od strony sprzedażowej, jak i owej likwidacji firmy ubezpieczeniowe bardzo sprawnie przeszły na zdalną obsługę klientów.- Pandemia wymagała też od branży ubezpieczeniowej działań proklienckich. Już w kwietniu 2020 r. PIU opracowała rekomendacje - z myślą o klientach i kontrahentach. Z kolei pod koniec zeszłego roku 18 firm ubezpieczeniowych sfinansowało na sześć miesięcy działalność call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu 100 dodatkowych konsultantów pomagało w obsłudze dziesiątek tysięcy klientów szukających pomocy w związku z zakażeniami COVID-19 – wyjaśnia Marcin Tarczyński.Czytaj też: Suma wszystkich ryzyk. Jak Pekao radzi sobie z kryzysem? W 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili łącznie prawie tyle samo odszkodowań i świadczeń, co rok wcześniej. Różnica nie przekracza 3,5 proc. Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi była bardzo podobna do tej z 2019 r. - mimo mniejszego ruchu pojazdów. Wartość średniej szkody z OC komunikacyjnego wzrosła z 7,8 tys. zł do 8,2 tys. zł.- Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, wyniki odzwierciedlają, niestety, zwiększoną śmiertelność w Polsce w 2020 r. Wartość świadczeń z ochronnych ubezpieczeń na życie wzrosła rok do roku o ponad 10 proc. Wzrost śmiertelności notujemy mniej więcej od początku listopada zeszłego roku. To zbyt krótki czas, żeby znacząco odbiło się to na wynikach ubezpieczycieli w 2020 r. Natomiast na pewno widać to będzie w tym roku, bo wysoka śmiertelność utrzymuje się niestety przez dłuższy czas – wskazuje Marcin Tarczyński i dodaje, że pandemia zmieniła nieco charakter nieszczęśliwych wypadków.I dopowiada, że jednocześnie widać wyższą śmiertelność w młodszych rocznikach. To przyniesie wzrost wypłat odszkodowań z ubezpieczeń ochronnychO ile mniejsza mobilność mogła mieć wpływ na mniejszą liczbę niektórych rodzajów świadczeń, o tyle na początku pandemii odnotowano sygnały, że zwiększa się liczba wypadków w domach. Pandemia nie sprawia zatem, że zwykłych codziennych szkód dzieje się mniej, ale może się nieco zmieniać ich charakter.Obawa przed pandemią i zachorowaniem wpłynęła na wzrost zainteresowania ubezpieczeniami na życie, w szczególności świadczeniami dodatkowymi - takimi jak m.in. świadczenia chorobowe. Jednocześnie wzrost składki mógł zostać nieco zahamowany utrudnionym dotarciem do klienta - ze względu na ograniczenia fizycznych kontaktów. Zakłady ubezpieczeń uruchomiły jednak w 2021 r. zdalne formy dystrybucji ubezpieczeń na życie, które umożliwiły w większym stopniu zawarcie przez klientów tego typu umów.Z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że co piąta ankietowana osoba, mająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne, kupiła je lub przedłużyła w wyniku pandemii. Dodatkowo 40 proc. respondentów nieposiadających prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego rozważało jego zakup; ponad połowa - ze względu na sytuację epidemiczną. Z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego korzysta obecnie 3,3 mln osób.Jak wskazuje Karolina Kołaszewska z Biura Zarządzania Produktami w TUnŻ Warta, wraz z pojawieniem się pandemii i obserwowanymi jej skutkami, w tym zwiększoną liczbą zgonów czy hospitalizacji, firmy ubezpieczeniowe zauważyły potrzebę uzupełnienia oferty o ryzyka bezpośrednio związane z chorobą COViD-19.- W zeszłym roku przygotowaliśmy specjalną ofertę w ramach ubezpieczeń grupowych, pozwalającą podwyższyć świadczenia wypłacane z tytułu pobytu w szpitalu lub śmierci w związku z COViD-19. Ponadto do zakresu produktu indywidualnego Warta Dla Ciebie i Rodziny wprowadziliśmy dodatkowy pakiet uwzględniający pobyt w szpitalu w związku z COViD-19 oraz skutki ciężkiego przebiegu tej choroby – wyjaśnia Karolina Kołaszewska.W TUnŻ Warta w czasie pandemii zaobserwowano wzrost liczby świadczeń z tytułu pobytu w szpitalu oraz śmierci ubezpieczonych oraz ich członków rodzin. Szczególnie widoczne było to w miesiącach, w których w Polsce odnotowano najwyższe wskaźniki zachorowań na COViD-19. Nie stwierdzono za to zwiększonej liczby świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.- Mimo trudnej sytuacji gospodarczej (mniejsze poczucie stabilności zatrudnienia, utrata dochodów) obserwujemy wysokie zainteresowanie ofertą ubezpieczeń na życie. Najprawdopodobniej ma to związek ze wzrostem świadomości ubezpieczeniowej klientów i z ich obawą o konsekwencje zachorowania na COViD-19 – mówi Karolina Kołaszewska.I dodaje, że wzrost wartości wypłacanych świadczeń w okresie pandemii był odczuwalny.- Ale w tym momencie nie planujemy podniesienia składek. Zakładamy, że pandemia ma charakter okresowy i w długim terminie wskaźniki powrócą do wcześniejszych poziomów – wyjaśnia Karolina Kołaszewska.Jak wskazuje agent ubezpieczeniowy Benedykt Znój, większość towarzystw ubezpieczeniowych była zmuszona wprowadzić wiele nowych rozwiązań, aby ułatwić możliwość zawierania czy odnawiania polis.- Wprowadzono bądź ułatwiono zawieranie polis na odległość drogą internetową bez kontaktu bezpośredniego klienta z agentem. Część towarzystw wydłużyła w czasie płatność za zawartą polisę, a niektóre nawet przy płatności zniosły na pewien czas zwyżkę za płatność ratalną – wyjaśnia, akcentując zarazem, że znacząco zwiększyła się liczba świadczeń chorobowych osób starszych, ale i tych w średnim wieku.Co do świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków: zaobserwowano spadek w porównaniu do poprzednich lat. Przyczyniła się do tego mniejsza wymuszona lub wynikająca z ostrożności aktywność fizyczna. Dodatkowo zamknięte siłownie, kluby fitness oraz ograniczenie zawodów sportowych miały wpływ na redukcję liczby urazów. Również wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu spowodowały mniejszą liczbę wypadków drogowych.- Co do zmian składek za ubezpieczenia na życie: myślę, że nie należy się spodziewać wzrostu w najbliższym czasie. Większość ubezpieczycieli monitoruje rynek i raczej byłbym skłonny powiedzieć, że niektórzy zdecydowali się obniżyć składki w dobie pandemii... Dotyczy to umów głównych, jak i umów dotyczących poważnych zachorowań – podkreśla Benedykt Znój.Coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia na życie, szczególnie wśród osób w średnim wieku. Jednym z głównych impulsów skłaniających klientów do zakupu polisy bywa doświadczenie, czyli namacalne i realne zdarzenie, które wystąpiło wśród rodziny lub znajomych. A w ostatnim roku medialne doniesienia również podnoszą świadomość ryzyka zachorowania lub śmierci.