Przez weekend część funkcji banków PKO BP, Pekao, Santander, mBank, BPS oraz TB będzie niedostępna

PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska, mBank, Bank Polskie Spółdzielczości oraz Toyota Bank zapowiedziały prace serwisowe w najbliższy weekend, w związku z czym część ich funkcji będzie wyłączona z użytku.

Jak poinformował PKO Bank Polski, od godz. 23.00 w piątek 21 kwietnia br. do godz. 23.30 w sobotę 22 kwietnia br. niedostępne będą niektóre funkcje w serwisie iPKO i iPKO biznes, aplikacji IKO i iPKO biznes mobile oraz serwisie telefonicznym. Wymieniono funkcje takie jak: zmiana limitów kart, spłata zadłużenia, informacje o kartach, blokada czasowa, historia operacji; otwieranie nowych kont; wnioski o karty, pożyczki i kredyty; przelewy z karty kredytowej - również w ramach usługi Płacę z iPKO; otwarta bankowość.

"Nie będą działać płatności BLIKIEM z kartą kredytową jako źródłem płatności. Pozostałe płatności BLIK będą działać. Dodatkowo mogą wystąpić utrudnienia przy płatności kartą w internecie oraz korzystaniu z serwisu i aplikacji PKO Junior. Karty w bankomatach i sklepach stacjonarnych będą działać w ramach ustalonych przez Ciebie limitów" - przekazał PKO BP.

Bank Pekao przekazał, iż od godz. 23.30 w piątek 21 kwietnia br. do godz. 6.00 w sobotę 22 kwietnia br. nie będzie możliwe zalogowanie się do serwisu Pekao24, aplikacji PeoPay i PeoPay KIDS oraz platformy eTrader Pekao.

"24.04.2023 r. w godz. 1.00 - 1.50 nie skorzystasz z karty debetowej i bankomatu naszego banku. Dodatkowo w godz. 1.00-5.00 będzie niedostępna usługa BLIK" - wskazał bank.

Przerwę w działaniu części funkcji zapowiedział również Santander Bank Polska. Od godz. 23.00 w piątek 21 kwietnia br. do godz. 7.30 w sobotę 22 kwietnia br. mają nie działać następujące funkcje: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, przelewy natychmiastowe, płatność w sklepach internetowych (Przelew24), BLIK. Od godz. 22.00 w piątek 21 kwietnia br. do godz. 7.30 w sobotę 22 kwietnia br. nie działać ma usługa Kantor Santander.

Zwrócono uwagę, że karty oraz bankomaty i wpłatomaty będą funkcjonować.

Jak poinformował mBank, "najbliższy weekend, tj. z 22 na 23 kwietnia br. nie skorzystasz z niektórych usług w banku". Przekazano, iż od godz. 22.00 do godz. 10.00 niemożliwe będzie zrealizowanie operacji na mLinii i połączenie aplikacji mobilnej z bankiem. 23 kwietnia od godz. 2.00 do godz. 5.00 "nie potwierdzisz żadnej transakcji hasłem z wiadomości SMS (m.in. możesz nie zalogować się do serwisu transakcyjnego, nie zlecisz przelewu, nie zapłacisz za zakupy w internecie kartą)". W tym czasie niemożliwe będzie także złożenie żadnego wniosku, np. o kartę debetową, kredyt czy konto.

mBank zapowiedział także, że "od godz. 22.00 do godz. 00.00 nie skorzystasz z mKantoru. Usługa będzie niedostępne w serwisie transakcyjnym i na urządzeniach mobilnych". 22 kwietnia br. od godz. 8.00 do godz. 14.00 nieczynna będzie również aplikacja mBank Giełda.

Przerwę serwisową ogłosił także Bank Polskiej Spółdzielczości.

"Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.04.2023 r. w godz. 21:00-23:00 z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku, system bankowości internetowej będzie niedostępny" - zakomunikowano.

Również Toyota Bank poinformował, że "w terminie od 22.04.2023 r. od godz. 06:00 do 23.04.2023 r. do godz. 23:00 odbędą się planowane prace serwisowe w infrastrukturze technicznej banku". Przekazano, iż w tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, a także w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, wyciągów, zmiany limitów oraz usług tzw. szybkich płatności.

Toyota Bank dodał, że w sobotę 22.04.2023 r. infolinia nie będzie dostępna.

