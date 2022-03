Przez wojnę na Ukrainie szykuje się skokowy wzrost rat kredytów

Wszystko wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy dziś stopy procentowe znacznie bardziej, niż pierwotnie prognozowali analitycy. Za próby zduszenia napędzanej wojną na Ukrainie inflacji słono zapłacą wszyscy kredytobiorcy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Uważamy, że RPP będzie kontynuowała cykl podwyżek stóp procentowych, ale bez przyspieszenia. Jutro dokonana zostanie podwyżka o 50 pkt. bazowych" - oceniają.W jakim stopniu wzrosną raty kredytu hipotecznego na 300 tysięcy zł zaciągniętego na okres 25 lat przy podwyżce o 0,5 pkt. proc., 1 pkt. proc. i docelowym poziomie stóp w wysokości 5 proc.?Z danych udostępnionych WNP.PL przez firmę Expander wynika, że obecnie - przy poziomie stopy referencyjnej 2,75 proc. i WIBOR3M w wysokości 3,78 proc. - średnie oprocentowanie takiego kredytu wynosi 6,3 proc., a średnia miesięczna rata - 1981 zł. To o 541 zł więcej niż przed rozpoczęciem obecnego cyklu podwyżek stóp.Wzrost stóp o 50 pkt. bazowych nie przełoży się na zmianę wysokości WIBOR 3M i - tym samym - oprocentowania - pozostanie ono na tym samym poziomie, jak obecnie.Wzrost o 100 pkt. bazowych do poziomu 3,75 proc. spowoduje wzrost WIBOR 3M - do 3,9 proc., a oprocentowania - do 6,4 proc. Oznacza to średnią ratę w wysokości 2003 zł, czyli o 1,2 proc. wyższą niż obecnie.Co w przypadku dalszych podwyżek, które prognozują największe banki?Przy poziomie referencyjnej stopy w wysokości 5 proc. (o 2,25 pkt. proc. wyższej niż teraz) WIBOR 3M wzrósłby do 5,15 proc., a średnie oprocentowanie skoczyłoby do 7,6 proc. Średnia rata opisywanego kredytu wzrosłaby zatem do 2242 zł, czyli aż o 13 proc. więcej niż dziś!