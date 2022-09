Przy lotnisku w Gliwicach trwa wydzielanie 68 działek inwestycyjnych

Przy gliwickim lotnisku trwa wydzielanie 68 działek inwestycyjnych o powierzchni średnio 1000 m kw. – wynika z informacji lokalnego samorządu. Łącznie zajmują one teren 15 ha – do zagospodarowania m.in. przez firmy branży lotniczej.

To już kolejna inicjatywa wokół gliwickiego lotniska - w ostatnich latach modernizowanego i rozbudowywanego. Odnowioną płytę lotniska, z m.in. nową, utwardzoną drogą startową o długości 920 m, oddano do użytku w grudniu 2020 r. Obiekt, wcześniej mający charakter sportowy, umożliwia odtąd obsługę lotów biznesowych, sportowych i tzw. małego ruchu cargo.

Obok utwardzonej, oświetlonej drogi startowej, którą można wydłużyć do 1,3 km, drogi kołowania i płyty postojowej, powstała infrastruktura towarzysząca: parkingi, drogi dojazdowe. To spowodowało rozwój wokół przedsięwzięć biznesowych i edukacyjnych. Jednym z nich było otwarcie w sierpniu ub. roku kompleksu wystawienniczo-szkoleniowego Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej.

Samo miasto wskazuje, że gliwickie lotnisko po modernizacji zyskało status lotniska publicznego niepodlegającego certyfikacji. To oznacza, że może służyć do całorocznych biznesowych lotów dyspozycyjnych i szkolenia lotniczego. To przyciąga do Gliwic kolejnych inwestorów i podmioty związane z branżą lotniczą.

Wśród nich znalazła się firma, zajmująca się m.in. dystrybucją samolotów, która otwiera tam salon samolotowy. "Skydream to dobry inwestor, a profil jego działalności wpisuje się w wizję rozwoju gliwickiego lotniska i uzupełnia biznesową ofertę" - ocenia Bogdan Traczyk, prezes Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej (GAPR), będącego właścicielem połowy gliwickiego lotniska i zarządcą całości.

Z myślą o rozwoju branży lotniczej GAPR uruchomił też inne tereny inwestycyjne. Sprzedano już działki ośmiu inwestorom. Pomiędzy pasem startowym a składowiskiem odpadów należącego do gliwickiego samorządu Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rybnickiej, na 15 hektarach terenów inwestycyjnych trwa obecnie wydzielanie 68 działek o powierzchni średnio 1000 m kw. każda.

GAPR planuje ponadto uruchomienie na gliwickim lotnisku wytwórni lekkich samolotów szkoleniowych i dyspozycyjnych AT-5 i AT-6, zakładając, że produkcja może ruszyć w 2024-25 r. Na ten cel zawiązano spółkę AT Silesia z udziałem prywatnego kapitału i pozyskano 13 mln zł dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prace na lotnisku rozpoczęły się jesienią 2018 r. Rozbudowa o wartości 27,9 mln zł została sfinansowana przez miasto, a zrealizowana przez spółkę GAPR. Wcześniej GAPR otrzymała też aportem miejskie grunty o powierzchni ok. 42 ha, wchodzące w skład lotniska (kupione od Aeroklubu Gliwickiego), a przeznaczone na rozbudowę.

W pobliżu modernizowanego portu mogą ulokować się podmioty związane z lotnictwem - nabywców znajdowały dotąd nieruchomości inwestycyjne w północno-wschodniej części obiektu. Grunty z wydzielanymi teraz działkami po południowej stronie drogi startowej będą przylegały do przyszłej wewnętrznej południowej obwodnicy miasta.

Należący do Gliwic i innych okolicznych samorządów GAPR jest też m.in. głównym udziałowcem Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego - ośrodka, zajmującego się wytwarzaniem i badaniem kompozytowych elementów konstrukcyjnych.

Właściciel drugiej części gliwickiego lotniska, Aeroklub Gliwicki, współpracuje w zakresie praktycznej edukacji lotniczej z politechnicznym Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej i z gliwickim Zespołem Szkół Samochodowych. W efekcie przy lotnisku działa Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO), oferujący zintegrowane szkolenie lotnicze w zakresie licencji ATPL(A).

We współpracy Aeroklubu Gliwickiego z GAPR na terenie dawnych warsztatów lotniczych powstało Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. GAPR był tu inwestorem zastępczym w unijnym projekcie realizowanym przez aeroklub. Centrum ruszyło w sierpniu ub. roku.

W nowoczesnym budynku wystawienniczo-szkoleniowym Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej zamontowano m.in. symulator lotów i sprzęt do projekcji 4D. W przebudowanym dużym hangarze wyeksponowano zabytkowe szybowce. W obrębie Centrum ma też działać Ośrodek Modelarstwa Lotniczego, dla którego w pobliżu lotniska przewidziano tor dla modeli na uwięzi

Lotnisko w Gliwicach ma ponad 100 lat - zaczęło działać w 1916 r. Ówczesne niemieckie władze widziały jego rolę jako głównego portu lotniczego Górnego Śląska. Od 1925 r. działała na nim stacja meteo, na wyposażeniu był też samolot meteorologiczny. W 1927 r. uruchomiono regularne loty do Wiednia, Warszawy, Gdańska i Lipska.

