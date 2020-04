Przy ministrze klimatu powstanie Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Przy ministrze klimatu powstanie nowy organ doradczy, Młodzieżowa Rada Klimatyczna, która wyrażać będzie opinie ws. np. zmian polityki energetyczno-klimatycznej - poinformował w środę resort klimatu.

Resort wyjaśnił, że ruszył nabór do pierwszej kadencji młodzieżowej rady. Będzie on trwał do 29 maja, a jego wyniki będą ogłoszone 30 września br.

Do rady mogą kandydować osoby, które w dniu ogłoszenia naboru, czyli 22 kwietnia, ukończyły 13 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej resortu. Bedzie go można wysłać "tradycyjną" pocztą lub na adres e-mail: dorota.piekarska@klimat.gov.pl.

We wniosku trzeba będzie umotywować, dlaczego chcemy być członkiem rady.

"Oceniać będziemy kreatywność przygotowanego uzasadnienia oraz prezentacji twojej osoby, jak również współpracę, komunikatywność i zaangażowanie w akcje środowiskowe zbieżne z celami działania Ministerstwa Klimatu" - czytamy w regulaminie naboru.

Wynika z niego też, że rada będzie składać się z 32 członków, wybranych po dwie osoby z każdego województwa.

Ministerstwo wyjaśniło, że do zadań rady należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej - klimat i energia.

W szczególności będzie to - jak podkreślono - przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań.