Przychody z Blika wzrosły w ciągu roku o 60 procent

Polski Standard Płatności, operator systemu płatności mobilnych Blik, zanotował w 2021 roku 31,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 36 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie o 60 proc., osiągając poziom 112,8 mln zł.

Wynik operacyjny Blika w 2021 roku zwiększył się o ponad 40 proc. w ujęciu rocznym, do 38,8 mln zł. EBITDA wyniosła 42,5 mln zł, wobec 30,5 mln zł w 2020 roku.

Spadek wyniku netto jest rezultatem jednorazowego rozpoznania aktywa na podatek odroczony - podała spółka w komunikacie prasowym.

Na koniec grudnia możliwość korzystania z Blika miało 21,6 mln aktywnych aplikacji mobilnych, co oznacza wzrost o 28 proc. rok do roku.

Na koniec 2021 roku aktywnie korzystało z systemu ponad 10 mln osób.

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku Blik odnotował 763 mln transakcji, których wartość osiągnęła poziom 103 mld zł (207,5 mld od początku uruchomienia systemu w 2015 roku). W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost na poziomie ok. 80 proc. liczby transakcji oraz ok. 82 proc. w odniesieniu do ich wartości.

- Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki dają powody do zadowolenia, jednak wciąż widzimy ogromny potencjał do dalszego wzrostu. Naszą uwagę koncentrujemy na poszerzaniu zakresu usług oraz konsekwentnym zwiększaniu liczby aktywnych użytkowników, tak, aby w nadchodzących kwartałach jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na rynku - mówi cytowany w komunikacie Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności.

- Wzrost wolumenu transakcji, który obserwowaliśmy w 2021 roku, ale również na początku tego roku, pozwala nam sądzić, że jesteśmy na dobrej drodze w realizacji naszych celów - dodaje.

Polski Standard Płatności w najbliższym czasie chce skupić się na rozbudowie płatności contactless, wprowadzaniu kolejnych innowacyjnych usług, w tym z kategorii „Buy-now-pay-later”, dalszej edukacji płatniczej rynku w obszarze bezpieczeństwa płatności, a także rozszerzeniu działalności poza granicami Polski.

- Będzie to możliwe między innymi dzięki współpracy z bankami, lokalnymi i globalnymi dostawcami płatności oraz dostępnymi na rynku fintechami - komentuje Dariusz Mazurkiewicz.

Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

