Przychody ze sprzedaży grupy PGE w pierwszym półroczu wzrosły o 52 proc.

Przychody ze sprzedaży grupy PGE wzrosły w pierwszym półroczu o 52 proc. do 49 mld 560 mln zł z 32 mld 625 mln zł rok wcześniej w takim samym okresie - poinformowała spółka we wtorkowym raporcie giełdowym.

Dodano, że zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) od stycznia do końca czerwca spadł o 8 proc. do 5 mld 872 mln zł z 6 mld 392 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto wyniósł w pierwszym półroczu 2 mld 171 mln zł w stosunku do 3 mld 305 mln zł rok wcześniej, co oznacza zmniejszenie o 34 proc.

Spółka podała także, że nakłady inwestycyjne wzrosły o 114 proc. do 3 mld 953 mln zł z 1 mld 844 mln przed rokiem.