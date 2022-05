Przydacz: spotkanie Rady Europejskiej kończy się wspólnym stanowiskiem ws. szóstego pakietu sankcji

Spotkanie Rady Europejskiej kończy się wspólnym stanowiskiem w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję, w pakiecie zakaz importu ropy – podał wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Dobre decyzje Rady - stwierdził.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że unijni przywódcy, którzy zgromadzili się w poniedziałek na szczycie w Brukseli, osiągnęli porozumienie w sprawie embarga na rosyjską ropę.

"Porozumienie o zakazie eksportu rosyjskiej ropy do UE. To natychmiast pokrywa ponad 2/3 importu ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - podał na Twitterze Michel. "Ten pakiet sankcji obejmuje inne dotkliwe środki: odłączenie od systemu SWIFT największego rosyjskiego banku Sbierbank; zakaz (nadawania) dla trzech kolejnych rosyjskich nadawców państwowych; objęcie sankcjami osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne na Ukrainie" - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Przydacz przekazał na Twitterze, załączając Tweet Michela, że zwołane na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego spotkanie Rady Europejskiej kończy się wspólnym stanowiskiem w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję.

"W pakiecie znajduje się zakaz importu ropy. Dużo pracy dyplomatycznej premiera i polskiej dyplomacji. Dobre decyzje Rady. #jedność #unity" - napisał Przydacz.

