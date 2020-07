Przydatna podatkowa ulga, ale z biurokratycznym balastem

Warunki uzyskania ulgi IP Box (potoczna nazwa możliwości niższego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji praw własności intelektualnej – przyp red.) powinny być bardziej przejrzyste. Liczący kilkanaście stron wniosek, przygotowany przez profesjonalną kancelarię podatkową, jest praktycznie niemożliwy do "wypracowania" dla przedsiębiorcy nieposiadającego wiedzy, jaką dysponują podatkowi profesjonaliści. Sam koszt przygotowania takiego wniosku przez kancelarię podatkową to około 3000 zł – wyjaśnia Dawid Jałoszyński, programista w intive.

Ponadto w ewidencji należy uwzględnić takie dane, jak opis projektu, czas trwania oraz wykaz osób pracujących nad projektem. - Jeśliby programista - oprócz autorskiego prawa do programu komputerowego - wytwarzał także inne kwalifikowane prawo, do którego możliwe byłoby zastosowanie preferencyjnej stawki podatku w ramach ulgi IP Box, ewidencję należy prowadzić dla każdego z kwalifikowanych praw oddzielnie – zaznacza przedstawiciel Kijewski Graś Kancelaria Prawna.Jeśli podatnik ma wątpliwości, czy kwalifikuje się do ulgi IP Box, ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.- Istnieje bowiem ryzyko, że zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej może być przedmiotem kontroli organów podatkowych, dlatego przed zastosowaniem ulgi zalecamy weryfikację możliwości skorzystania z ulgi. Istnieje również możliwość wystąpienia do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o interpretację indywidualną – dodaje Michał Kołtunowicz.Dawid Jałoszyński, senior software engineer w intive, zwraca uwagę, że z ulgi IP Box można skorzystać po zakończeniu roku kalendarzowego. Urząd Skarbowy zwraca wtedy nadwyżkę uiszczonego podatku, czyli kwotę ponad ulgową stawką 5 proc.Jak dodaje Dawid Jałoszyński, ulgę mogą zastosować przedsiębiorcy, którzy np. sprzedają prawa do własnego programu komputerowego lub licencję do takiego programu, jak również programiści pracujący w ramach własnej działalności gospodarczej, zatrudnieni w firmach na umowie B2B.- Nierzadko zdarza się, że z takiej ulgi, przy dobrze przygotowanym wniosku, korzystają także np. product ownerzy (PO) lub projekt managerowie (PM). Mój własny wniosek, powstały na gruncie blisko 4-letniej własnej działalności gospodarczej, liczył łącznie 18 stron – wyjaśnia Dawid Jałoszyński.Dawid Jałoszyński zwraca uwagę, że sam wniosek stanowi pytanie do urzędnika: czy prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością badawczo-gospodarczą? Oczywiście, im lepiej wniosek zostanie uargumentowany i przygotowany, tym większa szansa na jego pozytywne rozpatrzenie.- Zdecydowanie uważam, że warunki uzyskania ulgi IP Box powinny być bardziej przejrzyste. Liczący 18 stron wniosek, przygotowany przez profesjonalną kancelarię podatkową, jest praktycznie niemożliwy do "wypracowania" dla przedsiębiorcy nieposiadającego wiedzy, jaką dysponują podatkowi profesjonaliści. Sam koszt przygotowania takiego wniosku przez kancelarię podatkową to około 3000 zł – analizuje Dawid Jałoszyński.Bardzo pozytywnie IP Box ocenia Piotr Dubno, CFO w Motivizer. Co istotne, instrument ten stanowi pomoc głównie – choć nie wyłącznie – dla branży IT, której znaczenie dla gospodarki w warunkach epidemii COVID-19 rośnie jeszcze szybciej, niż wcześniej prognozowano.- IP Box wspiera nie tylko utrzymanie miejsc pracy w warunkach spowolnienia gospodarczego, ale przede wszystkim rozwój w branży, jaka cały czas tworzy i będzie tworzyć stabilne, efektywne miejsca pracy. W przeciwieństwie do innych sektorów, które po wygaśnięciu różnego rodzaju tarcz i programów pomocowych będą szybko tracić na znaczeniu i zmniejszać zatrudnienie, branże wspierane przez IP Box nie tylko utrzymają zatrudnienie, ale będą rozwijać się jeszcze szybciej w postpandemicznych warunkach coraz bardziej cyfrowej gospodarki – uważa Piotr Dubno.