Przygotowania do PRECOP27 już się rozpoczęły. To będą ważne debaty

Czy światowi przywódcy są w stanie porozumieć się w sprawie ratowania klimatu? Czego można się spodziewać po COP27? Jakie tematy zdominują ONZ-owski szczyt klimatyczny w Egipcie? Na te i inne pytania w dniach 18-19 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odpowiedzą uczestnicy PRECOP27, wydarzenia przygotowującego do Szczytu Klimatycznego (COP27).

Dwudniowa konferencja PRECOP 27 organizowana przez United Nations Global Compact Network Poland i Grupę PTWP poprzedzi i przygotuje do Szczytu Klimatycznego w Szarm el-Szejk w Egipcie (UN Climate Change Conference 2022 - COP27), tj. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

To największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych Szczytów Klimatycznych.

W czasie debat podsumowany zostanie ostatni szczyt COP26, a uczestnicy określą oczekiwania wobec spotkania w Egipcie.

- Zarówno ostatni COP26 w Glasgow, jak i zbliżający się COP27 w Egipcie mają jeden główny cel - zmaksymalizować i przyśpieszyć działania wynikające z podpisanych w 2015 roku Porozumień Paryskich - zaznacza Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

- Jak wielokrotnie podkreśla Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, nie ma w tej chwili pilniejszego zadania dla ludzkości niż zatrzymanie postępującego globalnego ocieplenia i zmiany klimatu. Chcemy aktywnie wesprzeć działania ONZ w tym obszarze i dlatego w porozumieniu z UN Climate inaugurujemy coroczne wydarzenie przygotowujące do szczytu klimatycznego. Podczas PRECOP27 w Katowicach omówimy kluczowe z punktu widzenia Polski kroki na drodze do redukcji emisji CO2, przeciwdziałania zmianie klimatu oraz adaptacji do jej nieuniknionych skutków - dodaje Kamil Wyszkowski.

O ważnych tematach w prestiżowym gronie

W prestiżowym gronie polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki, przedstawicieli instytucji i organizacji poruszone zostaną najistotniejsze tematy w ich aktualnym kontekście - między innymi: stan i perspektywy transformacji sektora energii i całej gospodarki w kierunku zmniejszenia jej wpływu na środowisko i klimat, zielone finansowanie inwestycji, programy i inicjatywy miast i samorządów lokalnych dla klimatu, zrównoważone budownictwo, odpady i gospodarka obiegu zamkniętego czy edukacja klimatyczna.

- Konferencje klimatyczne odbywają się na wielu poziomach. Negocjacje na szczycie poprzedza szereg think thanków, spotkań eksperckich i forów - podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. - Na kilkanaście dni przed ONZ-owskim szczytem, rozmawiać będziemy na tematy, które stworzą grunt pod COP27. W Katowicach, w tym samym miejscu, w którym odbywała się w grudniu 2018 roku Konferencja w sprawie zmian klimatu COP24. Chcemy tę tematykę kontynuować, bo stoimy przed wielkim wyzwaniem, jakim jest drastycznie postępująca zmiana klimatu. Aktualna, trudna sytuacja geopolityczna stanowi dla polityki i celów ochrony klimatu nowy kontekst. Wojna nie anulowała zielonej transformacji; przeciwnie - nadała jej nową dynamikę związaną z postulatami bezpieczeństwa, niezależności i odporności. To kwestie wymagające przedyskutowania w najbardziej kompetentnym gronie po to, by szczyt w Egipcie mógł przynieść oczekiwane efekty - dodaje Wojciech Kuśpik.

Wydarzenie zainauguruje debata omawiająca znaczenie Szczytów Klimatycznych w globalnej walce ze zmianami klimatu, główne założenia, aktualne cele, nowe konteksty geopolityczne oraz wyzwania stojące przed COP27. Wśród najważniejszych obszarów tematycznych znajdą się takie zagadnienia, jak: forestacja, odchodzenie od węgla, redukcja emisji, elektromobilność, cele klimatyczne w świecie niestabilności, napięć i kryzysów, skutki pandemii i wojna w Europie - ich wpływ na warunki realizacji.

Agenda dwudniowego spotkania obejmuje również takie zagadnienia jak: sposoby na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, alternatywne źródła energii - wodór i gospodarka wodorowa, energetyka jądrowa oraz morska energetyka wiatrowa, bioróżnorodność i jej znaczenie dla gospodarki, bezpieczeństwa, etyki i naszego przetrwania.

Szeroko dyskutowane będą wyzwania związane z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ), zasobami wodnymi i retencją. Nie zabraknie zagadnień związanych z zielonym budownictwem, zrównoważonym transportem, ESG oraz rozwojem „zielonych” technologii.

Dyskusja na tematy dotyczące klimatu

Edukacja klimatyczna leży u podstaw walki z kryzysem klimatycznym. Dlatego podczas PRECOP 27 głos zostanie oddany młodym ludziom. W ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, skupiającego wszystkie środowiska zainteresowane tematem włączenia wiedzy o zmianach klimatu do systemu edukacji, zaprezentowany zostanie raport Raport UN Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022 - rekomendacje Okrągłego Stołu”. Prezentacja raportu będzie punktem wyjścia do dyskusji o światowym kryzysie klimatycznym i działaniach na rzecz ratowania planety z perspektywy młodych ludzi.

PRECOP 27 odbędzie się 18-19 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie stanowi kontynuację tematów szeroko dyskutowanych na COP24, który w 2018 roku odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzenie zgromadziło 20 tysięcy osób z prawie 200 krajów członkowskich ONZ. Uczestnicy wzięli udział w ponad 2 120 spotkaniach i wydarzeniach towarzyszących. Grupa PTWP odpowiadała za sprawny przebieg COP24 w zarządzanych obiektach: Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe areną ważnych wydarzeń

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) to arena takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Intel Extreme Masters, Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021), Szczyt Antydopingowy (WADA 2019) i wiele innych.

Organizatorami PRECOP 27 są United Nations Global Compact Network Poland - polskie biuro największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych portali m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl oraz czasopism jak np. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł.

Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym - European Economic Congress (EEC) - jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 roku.

