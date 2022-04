Przyspieszenie sprzedaży detalicznej konsekwencją niskiej bazy z 2021 r.

Przyspieszenie sprzedaży detalicznej w marcu to konsekwencja niskiej bazy z 2021 r. związanej z restrykcjami w handlu spowodowanymi pandemią - wskazali analitycy Pekao w komentarzu do danych GUS. W sprzedaży żywności dominował tzw. efekt wielkanocny - dodali.

W ocenie analityków Pekao, samo przyspieszenie sprzedaży detalicznej w marcu to konsekwencja niskiej bazy z poprzedniego roku, związanej z wprowadzanymi w reakcji na trzecią falę COVID-19 restrykcjami w handlu.

Jej skutki widzimy we wzroście dynamik sprzedaży w takich kategoriach, jak odzież i obuwie (z 2,6 do 41,9 proc. rdr) oraz prasa, książki i pozostałe sklepy wyspecjalizowane (z -8,5 do 7,3 proc. rdr) - wyjaśnili.

Według ekspertów hamowanie dochodów realnych, słabe nastroje konsumentów oraz efekty zacieśnienia monetarnego w zasadzie gwarantują wyraźne spowolnienie w tym segmencie na przestrzeni najbliższych kwartałów.

Jak poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2022 r. wzrosła o 9,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 16,4 proc. W ubiegłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zwiększyła się o 22,0 proc. rdr.

Dodali, że w sprzedaży żywności dominował efekt wielkanocny - późniejszy termin świąt niż rok wcześniej, co przesunęło w tym roku większą część zakupów żywności na kwiecień. "Konsekwencje wzrostu populacji w związku z napływem uchodźców są mniejsze" - podali.

Analitycy zwrócili uwagę, że wzrost sprzedaży w marcu po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych o 1,4 proc. mdm zrównuje jej poziom z wieloletnim trendem. "Powrót do trendów sprzed pandemii zajął (...) polskiemu konsumentowi dwa lata - przeszło dwukrotnie dłużej niż przemysłowi" - podkreślono.

Według ekspertów "hamowanie dochodów realnych, słabe nastroje konsumentów (w tym spadająca skłonność do dokonywania ważnych zakupów) oraz efekty zacieśnienia monetarnego w zasadzie gwarantują wyraźne spowolnienie w tym segmencie na przestrzeni najbliższych kwartałów".

Jak zauważyli, podobnie jak w styczniu, w ostatnim miesiącu niespodziankę sprawiło budownictwo. Produkcja budowlana wzrosła w marcu o 27,6 proc. rdr i o solidne 5,1 proc. mdm (po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych) - zaznaczyli, odnosząc się do piątkowych danych GUS. "To wynik daleki od wzorców sezonowych i nadzwyczaj dobry, jeśli weźmiemy pod uwagę typowe zachowanie budownictwa po wystrzałach podobnych do styczniowego (wówczas produkcja wzrosła - o 1/5) oraz prawdopodobny odpływ pracowników z Ukrainy w związku z trwającą tam wojną" - ocenili.

Analitycy wskazali, że polska gospodarka weszła w 2022 r. rozpędzona i RPP "zinterpretuje to jako carte blanche do kontynuacji podwyżek stóp procentowych", oceniając, że gospodarka może bez recesji funkcjonować przy jeszcze wyższym poziomie stóp procentowych. "O skali ruchu w maju zadecyduje kwietniowa inflacja - obecnie zakładamy, że stopy wzrosną wówczas o 75-100 pb" - podało Pekao.

