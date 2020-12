Przyszłoroczne 4 Design Days – w dwóch odsłonach

Przyszłoroczna edycja 4 Design Days – organizowanych w Katowicach targów rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa – będzie miała dwie odsłony: styczniową online i majową, stacjonarną – podali w czwartek organizatorzy.

"Już pod koniec stycznia spotkamy się zdalnie na 4 Design Days Pre-Opening Online. Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów, inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości" - zapowiedziała współautorka programu Małgorzata Burzec-Lewandowska.

"W maju zapraszamy na 4 Design Days w tradycyjnym, stacjonarnym wydaniu. Wszyscy liczymy, że uda się nam zorganizować je tak, jak w poprzednich latach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach" - dodał współautor programu Robert Posytek. Obecnie w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego działa szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19.

Stacjonarne targi zaplanowano na 13-16 maja 2021 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. Spotkanie Pre-Opening Online odbędzie się 28-29 stycznia 2021 r. Wydarzenie to zainauguruje wirtualna debata pt.: "Każda epoka wymaga innej formy. Cztery powody, dla których architektura i design zmienią się na zawsze". Architekci porozmawiają m.in. o tym, w jaki sposób globalne pandemie XIX i XX wieku dały początek współczesnej architekturze oraz czy koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego.

Program wydarzenia tworzą trzy bloki tematyczne: architektura, design i technologia, w ramach których zaplanowano internetowe debaty na takie tematy jak: budynki z zielonym przesłaniem, projektowanie dla zdrowia, patent na minidom, smart constructions, nowa bezdotykowa era, design na pokolenia oraz cel - zdrowy klimat, biznes meblowy bez śmieci i bez CO2.

Pierwsze dwa dni majowych 4 Design Days 2021 r., podczas których odbędzie się kilkadziesiąt sesji dyskusyjnych, adresowane są do profesjonalistów zajmujących się nieruchomościami, architekturą czy wzornictwem. Sobota i niedziela (15-16 maja 2021 r.) to dni otwarte 4 Design Days dla mieszkańców regionu, gości z kraju i z zagranicy. Jak co roku, konferencji towarzyszyć będzie część wystawiennicza z ofertą producentów i usługodawców związanych z wyposażeniem wnętrz.

W kilkudziesięciu sesjach i debatach 4 Design Days 2020 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach wzięło udział ponad 300 prelegentów. Dni branżowe zgromadziły ponad 10 tys. gości biznesowych - architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych. W dniach otwartych udział wzięło ponad 25 tys. osób, dla których przygotowano spotkania z ekspertami, gwiazdami telewizji, warsztaty, wystawy tematyczne, ekspozycje ponad 300 producentów oraz targi niezależnych projektantów.

Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.: propertynews.pl, propertydesign.pl oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.