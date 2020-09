Przyszłość giganta. PZU o nowej strategii, ryzyku, niewiadomych i dywidendzie

Członek zarządu PZU Tomasz Kulik przypomina, że PZU jest spółką dywidendową i ostatnie wydarzenia nie wpłyną na jej politykę w tej mierze. – Jestem głęboko przekonany, że sytuacja, z jaką się mierzyliśmy, jest przejściowa; po niej powinien nastąpić powrót do normalności, tzn. realizowania naszych planów i założeń dywidendowych – wyjaśnia.

Jak wyjaśnia Tomasz Kulik, nowa strategia zostanie opublikowana w IV kwartale 2020 roku i obejmie najprawdopodobniej horyzont lat 2021-2023.

Największe ryzyko wiąże się z dużą zmiennością i nieprzewidywalnością tego, w jaki sposób Covid-19 może wpłynąć na nasz kraj i życie gospodarcze Polski.

Zauważa, że największe wyzwania Grupy PZU są związane z rynkiem ukraińskim.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zanotował w II kwartale 185 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej było to 734 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 400 mln zł wobec 1 614 mln zł zysku rok wcześniej. Składka przypisana brutto sięgnęła 5594 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 5938 mln zł rok wcześniej.



Tomasz Kulik uważa, że wyniki Grupy PZU za II kwartał były bardzo dobre, biorąc pod uwagę otoczenie gospodarcze.



- Bez uwzględnienia odpisu wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych, wynik za II kw. przekroczył miliard złotych. PZU zebrało składki na porównywalnym poziomie roku do roku, mimo trudności na rynku nowych samochodów w Polsce, zaobserwowaliśmy wyższą lojalność naszych klientów, co przełożyło się na lepszą wznawialność naszego portfela. Odnotowaliśmy również wyższy popyt na ubezpieczenia na życie oraz na ubezpieczenia zdrowotne, a także usługi medyczne wysokiej jakości – analizuje członek zarządu PZU.



I dodaje, że PZU odnotowało również poprawę rentowności portfela. - Nasz portfel inwestycyjny miał znakomity wynik, zwłaszcza w kontekście zawirowań rynkowych, między innymi dlatego, że odpowiednio wcześniej zaczęliśmy go przygotowywać na potencjalne spowolnienie gospodarcze. Proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie większość ubezpieczycieli europejskich notuje pokaźne straty między innymi w związku z pandemią.

PZU liczy, że w III i IV kwartale 2020 roku składka przypisana brutto (GWP) będzie wyższa niż w II kwartale, kiedy wyniosła 5,6 mld zł - poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik na czacie organizowanym przez SII.



- Proszę pamiętać, że na niższą GWP w II kwartale dość mocno wpłynęły umowy dłuższe niż 12 miesięcy, które będziemy odnawiać w IV kwartale 2020. Poza tym ograniczenia gospodarcze (lockdown) zostały uchylone, więc oczekujemy że sprzedażowo III oraz IV kwartał będą wyższe niż II kwartał – mówi Tomasz Kulik.



W 2016 roku założono wzrost udziału rynkowego PZU w ubezpieczeniach majątkowych do 38 proc. do końca 2020 r. W opinii Tomasza Kulika dzisiaj trudno jest zakładać, że spółce uda się ten cel zrealizować w 100 proc...



- Sądziliśmy, że rynek będzie rozwijał się w sposób bardziej odpowiedzialny, a potencjalne wojny cenowe będą miały mniejszy zasięg ze względu na wymagania dotyczące adekwatności cenowej i regulacji w tym zakresie. Ten optymizm został zweryfikowany negatywnie i niestety na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy do czynienia ze stale spadającymi cenami i kupowaniem udziałów rynkowych. Nie chcemy uczestniczyć w tego typu zachowaniach, dbając o odpowiedzialny rozwój rynku oraz realizując nasze cele wynikowe – podkreśla członek zarządu PZU.



Według niego wzrost liczby klientów ubezpieczeń na życie do 11 mln będzie bardzo trudny osiągnięcia, biorąc pod uwagę, ile osób już straciło pracę w świetle zwolnień związanych z Covid-19 i ile jeszcze może ją stracić w III i IV kwartale. - Ten cel niestety pozostaje pod mocną presją sytuacji gospodarczej, w jakiej nie tylko Polska (prognozowany, pierwszy od 30 lat spadek PKB), ale i inne kraje znalazły się ze względu na pandemię – wskazuje Kulik.

