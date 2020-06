Przyznano Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia

PKN Orlen i Totalizator Sportowy - to niektórzy z laureatów przyznanych w piątek po raz czwarty Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. W tym roku trafiły one do firm, które przyczyniły się do walki z pandemią.

W kategorii Filantrop Polski, w której nagradzane są firmy lub przedsiębiorcy zaangażowani w działalność charytatywną, prospołeczną, ekologiczną (najlepiej we wszystkich trzech obszarach), nagrodę otrzymał PKN Orlen S.A. Firma ta na walkę z epidemią przeznaczyła już 100 mln. zł. Samo Centrum Zdrowia Dziecka otrzymało 150 tys. zł, co pokrywa m.in. rachunki za paliwo dla karetek na trzy miesiące.

Joanna Zakrzewska z Orlenu przypomniała, że firmie udało się przeformatowanie w ciągu 10 dni linii do produkcji płynu do mycia szyb na linie do produkcji płynu dezynfekcyjnego. "Nie zapomnieliśmy o społecznej odpowiedzialności" - dodała. W tej kategorii na drugim miejscu uplasował się PKO Bank Polski S.A., a na trzecim - KGHM Polska Miedź S.A.

Druga kategoria - przełomowe rozwiązanie - przyznawana jest firmom, które mogą pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż rok. W tym roku szukano rozwiązań, które pojawiły się w związku z epidemią koronawirusa. Wygrał Totalizator Sportowy, który wprowadził mobilne rozwiązania pozwalające uczestniczyć w grach bez wychodzenia z domu.

Na drugim miejscu znalazła się Polska Agencja Prasowa, nagrodzona za stworzenie #FakeHunter - platformy weryfikacji treści publikowanych w internecie, uruchomionej przez PAP wspólnie z GovTech Polska, której celem jest demaskowanie nieprawdziwych wiadomości dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Każdy internauta może zgłaszać wątpliwe treści i otrzymać wiarygodną odpowiedź, zweryfikowaną przez społecznych liderów opinii oraz ekspertów PAP. Andrzej Sadowski z jury, który był zwolennikiem nagrodzenia właśnie tego projektu powiedział, że "z puntu widzenia obywateli i państwa jest on przełomowy" i będzie przydatny i potrzebny także po wygaśnięciu epidemii. Trzecie miejsce zajęła firma OPAKOMET S.A. z grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Trzecia kategoria Nagród Gospodarczych Polskiego Radia to Dobry Zarząd, przyznawana dla zarządu (lub osób zarządzających), dla którego wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie. Zwycięzcą został Polski Fundusz Rozwoju za stworzenie tarczy antykryzysowej, która pomogła kilkuset tysiącom polskich przedsiębiorców. Prezes PFR Paweł Borys powiedział, że przygotowanie i przeprowadzenie tej akcji było dla firmy wielkim wyzwaniem i pchnęło ja na nowe tory rozwoju. Na drugim miejscu znalazł się Bank Gospodarstwa Krajowego, a na trzecim - Grupa PKP.

Przyznano też Nagrody Specjalne, które otrzymali: GovTech Polska, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Agencja Rezerw Materiałowych.

Laureatów rankingu wyłoniła specjalnie powołana Kapituła w składzie: prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski, dr Artur Bartoszewicz z SGH, prezes PAP Wojciech Surmacz i prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

Honorowy patronat nad rankingiem sprawują Ministerstwo Rozwoju oraz ministerstwo Aktywów Państwowych. Partnerem Nagrody jest Agencja Rozwoju Przemysłu, natomiast Partnerem Medialnym - Polska Agencja Prasowa.