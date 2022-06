Przyznano Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2022

Lokomotywa Gama wyprodukowana przez firmę PESA, firmy Arche, PZU i PGNiG otrzymały tegoroczne Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach: "Przełomowe rozwiązanie", "Filantrop polski", "Dobry Zarząd" oraz "Firma Ekologiczna". Laureaci szóstej edycji Nagród Gospodarczych zostali ogłoszeni podczas specjalnego, piątkowego wydania audycji "Winien i Ma" na antenie Trójki Polskiego Radia.

Jak poinformował podczas piątkowej audycji prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz, w kategorii "Przełomowe Rozwiązanie" zwycięzcą została wodorowa lokomotywa manewrowa Gama firmy PESA; w kategorii "Filantrop polski" - Arche; w kategorii "Dobry Zarząd" - PZU; a "Firma Ekologiczna" - PGNiG.

Przedstawiając tegorocznych zwycięzców Surmacz powiedział, że lokomotywa Gama to pierwsza w Polsce i druga na świecie lokomotywa z innowacyjnym napędem wodorowym. Producentem jest PESA. Projekt powstał we współpracy z PKP SA i PKN Orlen SA.

Arche - jak wyjaśnił - to przykład "systemowego i kompleksowego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy". Wskazał, że Arche wspólnie z Fundacją Leny Grochowskiej zorganizowały specjalne sztaby kryzysowe, część osób od razu zamieszkała w sieci hoteli firmy Arche. Obecnie firma organizuje stałe pobyty dla gości z Ukrainy poza swoimi hotelami.

"Grupa PZU w 2021 r. wypracowała blisko 3,34 mld zł zysku netto. To najwyższy wynik grupy od 12 lat" - stwierdził Surmacz. Największy polski ubezpieczyciel zebrał też w ub.r. rekordową w swej historii składkę w wysokości 25,1 mld zł.

PGNiG - polski koncern stworzył specjalny badawczy program wodorowy "Wodór - Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen - Clean Fuel for the Future)". Jak tłumaczył Surmacz, składa się na niego kilka projektów - od produkcji zielonego wodoru poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, do wykorzystania w energetyce przemysłowej. "Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG rozbuduje działalność analityczną, by stać się pierwszym w Polsce i jednym z niewielu w Europie laboratorium badającym czystość wodoru" - dodał.

Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2022 to ranking wyróżniający "najdynamiczniej rozwijające się polskie firmy i przedsiębiorstwa, które szczególnie w ostatnim, trudnym czasie miały największy wpływ na wsparcie i rozwój krajowej gospodarki".

"Używając naszego sprzętu (będzie można - PAP) ograniczać emisję, a co za tym idzie być bardziej przyjaznym środowisku" - wyjaśnił podczas piątkowej audycji prezes PESA Krzysztof Dziarski. Dodał, że lokomotywę można sterować zdalnie. "Maszynista będzie mógł z niej wyjść, stanąć obok i naprowadzać ją pilotem" - zaznaczył.

Prezes Arche Władysław Grochowski podkreślił, że jest dumny z Polaków, "jak odnaleźliśmy się w tym trudnym czasie wojny w Ukrainie". "Zawsze mieliśmy taką potrzebę, by podzielić się tym, co mamy - firma 10 proc. swoich dochodów przeznacza na cele charytatywne" - wskazał. Podkreślił, że dziś szczególnie Ukraińcy "dają nam przykład, jakie wartości są ważne", co ma znaczenie dla całego świata.

Prezes PZU Beata Kozłowska podziękowała za uhonorowanie jej firmy w specjalnym liście: "Zwycięstwo w tej kategorii ma dla mnie szczególne znaczenie". Podkreśliła, że celem grupy jest zrównoważony rozwój, "z dużym naciskiem na stabilność finansową, bezpieczeństwo kapitałowe, regularność w wypracowywaniu dobrych wyników". "Tego wymaga interes naszych klientów, akcjonariuszy, a także całej polskiej gospodarki" - zaznaczył dyrektor biura komunikacji PZU Marcin Stefaniach, który odczytał list.

Wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński, dziękując za nagrodę podkreślił, że "projekty, które służą gospodarce niskoemisyjnej naprawdę są opłacalne nie tylko z punktu ochrony środowiska, ale również biznesu". Dodał, że docelowo firma chce "zatłaczać wodór do sieci gazowniczej". "Nasz program wodorowy umożliwia wielu podmiotom transformację energetyczną w kierunku niskoemisyjnym" - wskazał.

Tegorocznymi laureatami w kategorii "Przełomowe Rozwiązanie" zostali poza lokomotywą Gama, FRESH INSET oraz Centrum Foresightu i Internacjonalizacji.

FRESH INSET jest polskim startupem, który stworzył technologię umożliwiającą przedłużenie świeżości zerwanych owoców i warzyw, mającą szansę znaleźć zastosowanie nie tylko w chłodniach.

Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI) to projekt Sieci Badawczej Łukasiewicz. CFI będzie pomagało polskim naukowcom w budowaniu międzynarodowych partnerstw i konsorcjów. Podczas inauguracji CFI wolę współpracy z Łukasiewiczem wyraziło 10 wiodących zagranicznych i międzynarodowych instytucji.

W kategorii "Filantrop Polski" nagrodzeni zostali poza Arche, również PKN Orlen i PGE.

PKN Orlen poza działalnością charytatywną związaną z rosyjską agresją na Ukrainie przekazał jej mieszkańcom kilkaset zestawów do satelitarnej łączności z internetem Starlink. "Nowa partia stacji Starlink! Podczas gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina coraz bardziej otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda. Prawda zawsze zwycięża. Podziękowania dla Elona Muska, rządu Polski i Orlenu" - napisał wówczas na Twitterze wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow.

PGE - Polska Grupa Energetyczna wysłała na Ukrainę agregaty prądotwórcze, materiały niezbędne do zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej, odtworzenia zniszczonej infrastruktury i zachowania ciągłości dostaw energii (m.in. przewody i transformatory). Na specjalny wniosek gminy Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie) PGE wybudowała tymczasową linię niskiego napięcia zasilającą w energię elektryczną namioty na przejściu granicznym w Krościenku, w których znajdują się punkty z pomocą medyczną, posiłkami i pomieszczenia do odpoczynku dla uchodźców.

Laureatami w kategorii "Dobry Zarząd" zostali poza PZU, Grupa Selena i Fabryka Broni "Łucznik" Radom.

Grupa Selena to największy polski prywatny globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Grupa zakończyła rok 2021 z zyskiem netto na poziomie 102,7 mln zł, co stanowi najlepszy wynik w jej historii. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,73 mld zł, co stanowi wzrost o 24,8 proc. w ujęciu rok do roku.

Fabryka Broni "Łucznik" Radom jest głównym producentem broni strzeleckiej (karabinki, pistolety i pistolety maszynowe) dla Sił Zbrojnych RP. Karabinek MSBS GROT jest już obecny w siłach zbrojnych czterech państw. W ramach wsparcia polskiego rządu karabinki GROT trafiły do Sił Zbrojnych Ukrainy. W tym roku Fabryka dostarczyła też karabinki MSBS GROT do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

W kategorii "Firma Ekologiczna" nagrodzeni zostali oprócz PGNiG, ARP E-Vehicles i Anmet.

ARP E-Vehicles to spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., producent lekkiego niskopodłogowego autobusu elektrycznego.

Anmet to producent pierwszej na świecie upcyklingowej kładki na łopacie turbiny wiatrowej na rzece w centrum miasta Szprotawa. Kładka powstała w ramach startupowej działalności lokalnej firmy "Anmet", która wykorzystuje własne patenty na nadanie drugiego życia ekologicznie problemowym, zużytym elementom turbin wiatrowych.

W skład kapituły konkursu weszli: prezes zarządu Polskiego Radia SA Agnieszka Kamińska, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Artur Bartoszewicz, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dr Paweł Poszytek, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak i prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz (przewodniczący).

