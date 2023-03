PSB: ceny materiałów budowlanych w lutym wzrosły we wszystkich grupach

Ceny materiałów budowlanych w lutym br. w stosunku do lutego 2022 r. wzrosły we wszystkich 20 grupach towarowych - podała we wtorek Grupa PSB Handel. Najmocniej, o 38 proc. zdrożały cement i wapno.

Jak podano w raporcie Grupy PSB Handel, w lutym tego roku w stosunku do lutego 2022 r., wzrosły ceny we wszystkich 20 grupach: cement i wapno (+38 proc.); sucha zabudowa (+25 proc.); ściany, kominy (+19 proc.); wykończenia (+18 proc.); farby, lakiery (+18 proc.); płytki, łazienki, kuchnie (+17 proc.); chemia budowlana (+16 proc.); ogród i hobby (+16 proc.); stolarka (+13 proc.); instalacje, ogrzewanie (+13 proc.); dachy, rynny (+13 proc.); izolacje wodochronne (+13 proc.); narzędzia (+12 proc.); wyposażenie, AGD (+12 proc.); dekoracje (+9 proc.); oświetlenie, elektryka (+8 proc.); izolacje termiczne (+7 proc.); otoczenie domu (+6 proc.) oraz płyty OSB, drewno (+2 proc.).

Z kolei ceny w okresie styczeń-luty 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., wzrosły w 19 grupach towarowych: cement, wapno (+49 proc.); sucha zabudowa (+25 proc.); ściany, kominy (+20 proc.); płytki, łazienki, kuchnie (+19 proc.); wykończenia (+19 proc.); farby, lakiery (+18 proc.); izolacje wodochronne (+17 proc.); ogród i hobby (+17 proc.); chemia budowlana (+17 proc.); instalacje, ogrzewanie (+16 proc.); stolarka (+14 proc.); narzędzia (+13 proc.); wyposażenie, AGD (+13 proc.); izolacje termiczne (+12 proc.); dachy, rynny (+11 proc.); dekoracje (+10 proc.); oświetlenie, elektryka (+9 proc.) oraz otoczenie domu (+8 proc.). Spadek cen wystąpił tylko w grupie płyty OSB, drewno (-4 proc.).

