PSE apeluje o ostrożne obchodzenie się z agrowłókniną w pobliżu linii wysokiego napięcia

Operator przesyłowy energii elektrycznej PSE apeluje o ostrożne obchodzenie się z agrowłókniną w pobliżu linii przesyłowych. W zeszłym roku niesiona przez wiatr agrowłóknina 12 razy owinęła się wokół przewodów.

Jak podkreśla PSE, owinięcie się włókniny na przewodach stwarzają szereg zagrożeń. Materiał wywołuje zwarcie, które może doprowadzić do wielogodzinnego wyłączenia linii, doprowadzającej prąd do kilku regionów w kraju. To duże ryzyko dla stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Na niebezpieczeństwo porażenia prądem są także narażeni ludzie znajdujący się w pobliżu.

Praca systemu elektroenergetycznego jest planowana w taki sposób, by wyłączenie jednej linii nie powodowało zakłóceń - podkreśliły PSE. Jeżeli jednak w tym samym czasie przestanie działać kilka z nich, sytuacja może być bardzo poważna, a ryzyko dużej awarii rośnie - zwrócił uwagę operator.

PSE zaznaczają, że od kilku lat obserwują rosnącą liczbę podobnych przypadków z agrowłókniną, zwłaszcza wiosną, ponieważ wtedy materiału tego na polach używa się najczęściej.

Agrowłókninę zgodnie z zaleceniami producenta trzeba mocować do ziemi i regularnie sprawdzać, czy nie ma ryzyka jej zerwania. Zwisającej z przewodów agrowłókniny nie wolno samodzielnie ściągać, ale należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.

