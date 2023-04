PSE będzie ograniczać w niedzielę produkcję OZE, po raz pierwszy także PV

Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE poinformował, że w niedzielę będzie przymusowo redukował produkcję źródeł odnawialnych: wiatrowych i po raz pierwszy fotowoltaicznych. To efekt prognozowanej wysokiej produkcji i niskiego zapotrzebowania.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zgodnie z prawem PSE może sięgnąć po przymusowe redukcje źródeł OZE dopiero po wyczerpaniu szeregu innych środków, m.in. eksportu energii. Dotychczas operator sięgał po ten krok kilkukrotnie, redukując produkcję farm wiatrowych przyłączonych do sieci wysokich napięć w okresach niskiego zapotrzebowania na energię, np. świątecznych.

Jak powiedziała PAP rzecznik PSE Beata Jarosz, w niedzielę po raz pierwszy operator ma sięgnąć po odłączanie nie tylko źródeł przyłączonych do sieci przesyłowej, ale także do sieci o napięciach niższych od 110 kV, co oznacza, że zostaną nimi objęte także farmy fotowoltaiczne.

Zgodnie z prognozą PSE szczytowa moc PV w niedzielę ma sięgnąć niemal 8 GW, a farm wiatrowych - ok. 2,5 GW. W związku z niskim zapotrzebowanie na energię elektryczną, nadwyżka - według szacunków operatora - może wynieść nawet kilka GW i taki będzie rząd wielkości redukcji.

Zgodnie z komunikatem PSE operator od godz. 9 w niedzielę ogłosił formalnie tzw. Stan Zagrożenia Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej, co pozwala mu na odcinanie od sieci poszczególnych wytwórców.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl