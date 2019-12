PSE: cena zamknięcia aukcji głównej rynku mocy na 2024 r. 259,87 zł: kW: rok

Aukcja główna rynku mocy na 2024 r. zakończyła się w 5. rundzie z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych, wynikająca z zawartych w wyniku aukcji na rok dostaw 2024 umów wynosi 8 671,154 MW - poinformowały we wtorek PSE.

Operator ogłosił we wtorek wstępne wyniki aukcji. Odpowiednie umowy mocowe zostały zawarte do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Umowy mocowe powinny zostać zawarte przed 31 grudnia 2019 r., co umożliwi zastosowanie do nich przepisu rozporządzenia 2019/943, który głosi, że państwa członkowskie, które stosują mechanizmy typu rynku mocy w dniu 4 lipca 2019 r., muszą je dostosować do nowych przepisów, o ile odpowiednie umowy nie zostaną zawarte przed 31 grudnia 2019 r.

Wśród nowych, dopiero planowanych źródeł wytwórczych 17-letnie, premiowe kontrakty mocowe zdobyły dwa planowane przez PGE bloki gazowe po 700 MW w Elektrowni Dolna Odra oraz - również w planach - elektrownia gazowa w zespole Pątnów-Adamów-Konin. Zakontraktowano ok. 1 GW jednostek redukcji mocy na żądanie (DSR).

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - będą wynagradzane. Koszty poniosą końcowi odbiorcy prądu, w postaci tzw. opłaty mocowej, która pojawi się na ich rachunkach od 2021 r.

W wyniku pierwszej aukcji rynku mocy na rok 2021 r. zakontraktowano w sumie 22 tys. 427 MW obowiązków mocowych. Aukcję wygrało 160 jednostek rynku mocy - źródeł wytwórczych oraz jednostek DSR - czyli ograniczenia zużycia energii na żądanie.