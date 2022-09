PSE: dwie oferty w przetargu na budowę systemu informacji o rynku energii

W przetargu na wykonanie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE) złożone zostały dwie oferty, obie opiewają na kwoty rzędu 315 mln zł - poinformowały w czwartek Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), które będą operatorem systemu.

Zgodnie z informacją PSE, oferty na prace projektowe i wdrożeniowe, oprogramowanie, platformę sprzętową, prawo opcji i usługi utrzymywania systemu złożyły dwa konsorcja.

Konsorcjum CGI Information Systems and Management Consultants (Polska), CGI IT Czech Republic, CGI Suomi Oy,CGI Nederland zaoferowało cenę netto 314 mln 307 tys. 562,21 zł. Natomiast druga oferta napłynęła od konsorcjum DXC Technology Polska, DXC Technology Australia, NMG Spółka Akcyjna; zaoferowana cena netto to 315 mln 478 tys. 151,48 zł.

Rozpoczęła się ocena ofert w celu wyboru wykonawcy zamówienia - poinformowały PSE.

CSIRE ma ruszyć 1 lipca 2024 r. W systemie będą gromadzone oraz przetwarzane informacje rynku energii niezbędne do realizacji procesów rynku energii elektrycznej, takich jak zmiana sprzedawcy energii elektrycznej czy też dokonywanie rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie. Dodano, że dzięki ujednoliceniu standardów informacji oraz automatyzacji ich przetwarzania zostaną usprawnione i przyspieszone procesy realizowane na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce. Odbiorcy zyskają szerokie możliwości bezpłatnego dostępu do informacji, które ich dotyczą, w szczególności do danych pomiarowych energii elektrycznej w punkcie ich poboru energii.

Operatorem tego systemu (OIRE) będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, czyli PSE. To strategiczna spółka Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy KSE jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych. Zadaniami PSE są również zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych, udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej, tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

