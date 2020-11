PSE i Litgrid wyłoniły wykonawcę badań dna pod kabel Harmony

Polski i litewski operatorzy przesyłowi prądu - PSE i Litgrid - wyłonili wykonawcę badań dna Bałtyku pod kabel Harmony, który ma połączyć systemy energetyczne Polski i Litwy.

Badania geofizyczne i geotechniczne będzie prowadzić wyłonione w przetargu konsorcjum MEWO, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Garant Diving - poinformowali w czwartek obaj operatorzy. Ruszą jeszcze w tym roku, zgodnie z umową zakończą się w III kwartale 2021 r.

Efektem będzie raport, zawierający m. in. informacje o budowie dna, jego ukształtowaniu itd. Na tej podstawie podjęte zostaną decyzje dotyczące sposobu układania kabla. Badania pozwolą też na wykrycie obiektów takich jak wraki, niewybuchy - tzw. UXO, czy inne niebezpieczne elementy zalegające na dnie morza.

Harmony Link to 330 km kabel w technologii prądu stałego HVDC (High Voltage Direct Current), która połączy stacje w Żarnowcu na Pomorzu oraz w Darbenai na Litwie. Ok. 290 km przebiegnie na dnie morza. Pozwoli na przesył mocy rzędu 700 MW. To element programu synchronizacji systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu CEF. Zgodnie z harmonogramem synchronizacja powinna nastąpić z końcem 2025 r., do tego czasu musza być gotowe wszystkie elementy projektu.

Obecnie obaj operatorzy przygotowują m. in. dokumentację przetargową na ułożenie samego kabla i budowę stacji konwerterowych.