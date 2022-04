PSE: przywrócenie połączenia Rzeszów-Chmielnicka w obecnym kształcie niemożliwe

Przywrócenie połączenia z Ukrainą za pomocą linii energetycznej 750 kV Rzeszów-Chmielnicka w obecnym kształcie nie jest możliwe - poinformował PAP operator systemu przesyłowego PSE. Zadeklarował otwartość na dialog, także ws. ewentualnego połączenia Polska-Ukraina.

Operator wyjaśnił, że przywrócenie połączenia przy użyciu linii 750 kV relacji Rzeszów - ukraińska elektrownia jądrowa Chmielnicka w jego obecnym kształcie nie jest możliwe ze względu m.in. na uwarunkowania techniczne i normy środowiskowe, które nie zostałyby spełnione, gdyby wznowiono jego normalną pracę.

PSE przypomniało jednocześnie, że w projekcie Planu Rozwoju Systemu Przesyłowego (PRSP) na lata 2023-2032 operator zakłada przebudowę linii 750 kV na odcinku Rzeszów-Jarosław na napięcie 400 kV. Dodatkowo operator zakłada m.in. budowę stacji 400/110 kV Jarosław wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów-Chmielnicka przełączonej na napięcie 400 kV, czy rozbudowę rozdzielni 400 kV w stacji Rzeszów.

Inwestycje te mają służyć poprawie warunków zasilania w woj. podkarpackim, a także ewentualnej współpracy synchronicznej z systemem elektroenergetycznym Ukrainy - zaznaczyło PSE. Zgodnie z projektem PRSP mogą one zostać ukończone w 2026 roku. Sam projekt w najbliższym czasie trafi do uzgodnień z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Właścicielem infrastruktury przesyłowej w Polsce są PSE i to one będą występować jako inwestor przy realizacji projektów mających służyć budowie nowych połączeń transgranicznych - przypomniał operator. Jednocześnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne są otwarte na dialog i konsultacje w sprawie rozbudowy infrastruktury przesyłowej, w tym także ewentualnego połączenia Polska - Ukraina.

W poniedziałek PKN Orlen poinformował, że utworzona z Synthos Green Energy spółka Orlen Synthos Green Energy planuje realizację inwestycji, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy - z elektrowni jądrowej Chmielnicka, znajdującej się w mieście Chmielnicki. Jej import na bazie zmodernizowanej infrastruktury przyczyniłby się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu oraz wpłynął na zmniejszenie zależności Polski od źródeł energii opartych na węglowodorach - zaznaczył Orlen, dodając, że Orlen Synthos Green Energy przeprowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia. Według koncernu, inwestycja przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw. Tym samym wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a przy tym realnie wpłynie na poprawę sytuacji gospodarczej Ukrainy.

