PSE udostępniły mobilną aplikację, pokazującą godziny szczytu systemu energetycznego

Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE udostępniły mobilną aplikację Energetyczny Kompas, dzięki której można sprawdzić godziny największego obciążenia systemu elektroenergetycznego i ewentualnie ograniczyć zużycie prądu.

Aplikacja pokazuje tzw. energetyczne godziny szczytu, które wyznacza PSE, a na kolejny dzień publikuje przed godz. 17. Jak wyjaśnia operator, są to godziny, w których prognozowane zapotrzebowanie będzie zaspokajane w największym stopniu przez elektrownie węglowe i gazowe. Elektrownie konwencjonalne muszą w tych godzinach pracować z największą mocą, a do pokrycia zapotrzebowania konieczna jest praca jednostek najmniej efektywnych, przez co najdroższych. W godzinach tych często występują również najniższe poziomy rezerw mocy, niezbędnej dla zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego i zapewnienia jego bezpiecznej pracy.

PSE podkreśla, że w sytuacji bardzo napiętego bilansu pracują wszystkie dostępne moce wytwórcze, w tym także te najmniej efektywne, generujące najwięcej CO2 i produkujące najdroższą energię. Mechanizmy rynkowe powodują, że to właśnie te najmniej efektywne i najdroższe elektrownie wyznaczają cenę rozliczeniową energii elektrycznej w danej godzinie.

Aplikacja wskazuje trzy sytuacje: godziny zielone to te, w których nie ma konieczności ograniczania zużycia energii elektrycznej. Na żółto oznaczone są godziny szczytu - w nich szczególnie warto oszczędzać prąd. Trzeci rodzaj to godziny czerwone - są one pokazywane tylko wówczas, gdy sytuacja w systemie elektroenergetycznym jest wyjątkowo trudna. Wówczas każda oszczędność jest bardzo ważna - podkreśla PSE.

W aplikacji można ustawić powiadomienia o godzinach szczytu, użytkownicy znajdą w niej także porady, jak łatwo zaoszczędzić energię i obniżyć rachunki za prąd, np. wyłączając urządzenia, z których nie korzystamy.

