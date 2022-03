PSE wprowadzają nowy model kontraktowania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru

Od 25 marca br. do 28 lutego 2023 obowiązywać będzie nowy model kontraktowania usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru - poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. IRP polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu poboru mocy w zamian za wynagrodzenie.

PSE tłumaczą, że Interwencyjna Redukcja Poboru (IRP) to jeden ze środków zaradczych stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu na polecenie operatora systemu przesyłowego poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej w zamian za wynagrodzenie. IRP pozwala zachować stabilność w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że wprowadzają nowy model kontraktowania usługi IRP. Będzie ono obowiązywał od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Podkreślono, że nowy system umożliwi sprawną i efektywną weryfikację dostawców oraz zawieranie umów na usługę IRP. W sprawie funkcjonowania nowego modelu, 30 marca o godz. 10.30, ma odbyć się specjalne spotkanie informacyjne w formie on-line.

Jak wyjaśniono, podmioty spełniające kryteria usługi IRP, określone w regulaminie systemu kwalifikowania dostawców usługi IRP, mogą składać wnioski o zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSE na stronie https://przetargi.pse.pl/. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym.

Dodano, że model realizacji usługi IRP pozostanie bez zmian. "Zostanie wydłużony jedynie termin składania propozycji sprzedaży - będzie można je zgłaszać do godz. 17.00, a nie 15.00 jak dotychczas" - wyjaśniono.

PSE przekazały też jak będzie wyglądać nowy proces wnioskowania.

Pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot poprzez Platformę Zakupową pod adresem: https://przetargi.pse.pl/ w dowolnym terminie w okresie od 25 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Drugim krokiem będzie weryfikacja dostawcy przez PSE. Trzeci krok to zawarcie umowy IRP pomiędzy PSE a dostawcą, przy czym okres obowiązywania danej umowy może być różny dla różnych dostawców, w zależności od terminu podpisania umowy. Zaznaczono, że świadczenie usługi rozpocznie się jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r. Wszystkie umowy będą obowiązywały do 31 marca 2023 roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne tłumaczą, że usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji, dalej: ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed.

Dodano, że odbiorcy energii mogą świadczyć usługę bezpośrednio PSE jeśli posiadają 1 MW lub więcej mocy redukcji. Mniejsi odbiorcy mocy mogą powierzyć kwestie formalne agregatorowi.

PSE wskazały też na korzyści dla wykonawców usługi IRP. Jest to np. możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR (dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej - PAP) poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym. Usługa przyczynia się też do poprawy bezpieczeństwa KSE i minimalizuje ryzyko wprowadzania administracyjnych stopni zasilania.

