PSE zakończyły budowę linii 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły budowę nowych linii 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem. Dzięki nim możliwe będzie m.in. wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych. Inwestycja kosztowała blisko 760 mln zł - poinformowały we wtorek PSE.

Wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha podkreślił, że inwestycje spółki na Pomorzu mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego całego kraju.

"To właśnie dzięki nowym liniom najwyższych napięć będzie można przesłać energię elektryczną z morskich farm wiatrowych do odbiorców w innych częściach Polski. Nowoczesne stacje i linie elektroenergetyczne zwiększą też stabilność zasilania całego regionu oraz umożliwią rozbudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych, którymi energia trafia bezpośrednio do mieszkańców Pomorza" - powiedział w komunikacie prasowym Mucha.

Jak wyjaśnił Maciej Wapiński z Departamentu Komunikacji PSE budowa ciągu linii 400 kV Słupsk - Żydowo Kierzkowo - Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia, wraz z towarzyszącymi jej stacjami elektroenergetycznymi, trwała ponad sześć lat i kosztowała blisko 760 mln zł, z czego ponad 230 mln zł stanowiła dotacja unijna.

Linia pozytywnie przeszła już próby obciążeniowe i stała się ważną częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Nowa infrastruktura zastąpiła wyeksploatowane linie m.in. połączenie Żydowo - Gdańsk o napięciu 220 kV, zbudowane jeszcze w latach 60. ub. wieku.

Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Pomorzu PSE przeznaczą ponad 4,5 mld złotych. Głównym celem rozwoju sieci najwyższych napięć w tym regionie jest możliwość bezpiecznego wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych i przekazanie jej do sieci przesyłowej. Dotychczas PSE wydały warunki przyłączenia dla morskich farm o mocy ponad 7 GW.

"Nowe linie i stacje zapewnią nie tylko bezpieczeństwo energetyczne Polski i stabilne dostawy prądu w północnej części kraju, ale także pozwolą na efektywną transformację energetyczną i korzystanie z zielonej energii wytwarzanej na Bałtyku. W najbliższych latach, po wybudowaniu morskich farm wiatrowych, zmieni się kierunek transportu energii elektrycznej w kraju. Obecnie znaczna jej część płynie na północ z elektrowni w centrum i na południu. Farmy zmienią tę sytuację i jako operator musimy być gotowi do przesyłu w obu kierunkach" - objaśnił Mucha.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 14 tysięcy kilometrów oraz 107 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.