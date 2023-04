PSEW: osiągnięcie celów dla energetyki wiatrowej trudne, ale możliwe

Osiągnięcie zakładanych w planach europejskich i krajowych celów rozwoju mocy energetyki wiatrowej jest trudne, ale realne – ocenił we wtorek wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Szymon Kowalski. Apelował o starania na rzecz odblokowania inwestycji w tym zakresie.

Kowalski postulował też zmiany prawne m.in. sankcjonujące cable pooling, czyli łączenie mocy różnych źródeł odnawialnych na jednym przyłączu, co umożliwiałoby optymalne ich wykorzystywanie.

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej uczestniczył we wtorek w panelu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, poświęconym energetyce wiatrowej na lądzie. Pytany o miejsce tego segmentu w systemie polskim i europejskim uznał, że ostatnie plany potwierdzają, że "idziemy w dobrą, zieloną stronę mocy".

Podkreślił, że energetyka wiatrowa czy na lądzie, czy na morzu jest najbardziej efektywnym i najtańszym odnawialnym źródłem energii w cyklu życia całego projektu. "Dlatego energetyka wiatrowa musi być - wbrew temu, co próbowaliśmy przez ostatnie prawie siedem lat w Polsce udowadniać, że ona będzie się kończyć. Na szczęście ostatecznie w projekcie polityki, która dzisiaj nam obowiązuje, ta energetyka wiatrowa się znalazła i z tego, co wiemy, w kolejnych projektach te wiatraki będą" - wskazał.

"Natomiast jeżeli chodzi o kontekst europejski, wydaje się, że w Europie nie ma wątpliwości, że wiatraki muszą być i będą filarem systemu energetycznego europejskiego" - zastrzegł. "Dzisiaj mówimy o tym, że OZE w systemie w roku 2030 ma nie być już 32 proc., tylko 45 proc., czyli widzimy tutaj znaczny wzrost. I wydaje się, zresztą jak komunikuje również Komisja Europejska czy wszelkie opracowania, że wiatraki na lądzie być muszą i musi być ich dużo więcej niż jest dzisiaj" - zaznaczył.

Dodał, że jeżeli mówimy, że w UE jest w granicach 187 GW plus kilkanaście GW na morzu, musimy do tego dołożyć do roku 2030 przynajmniej ok. 120-140 GW mocy w elektrowniach wiatrowych lądowych czy morskich. "Bez budowy mocy wiatrowych w tej wielkości wydaje się, że ta transformacja zwyczajnie nie nastąpi" - przestrzegł wiceszef PSEW.

"To oznacza, że skoro dzisiaj budujemy 19 GW, a mamy siedem lat w Unii Europejskiej, to znaczy, że ten trend w samej Unii Europejskiej musimy co najmniej utrzymać. A tak naprawdę musimy przyspieszyć, budować ok. 20 GW nowych mocy wytwórczych w elektrowniach wiatrowych" - wskazał. Jego zdaniem "wydaje się, że jest to realne, natomiast na pewno nie jest to proste, zwłaszcza w dobie problemów związanych choćby z inflacją, nie tylko w Polsce". Przypomniał, że sporo inwestycji w energetykę wiatrową jest obecnie zamrożonych z uwagi na rosnące koszty. "Trzeba dołożyć wszelkich starań, też z punktu widzenia europejskiego, żeby budowę elektrowni wiatrowych odblokować" - postulował.

Odniósł się też do raportu opracowanego przez PSEW z Politechniką Lubelską, jak można szybko zwiększyć udział OZE w miksie. "Staramy się wprost pokazać, co można zrobić, żeby przyłączanie było szybsze. Kilka rzeczy jest prostszych, kilka trudniejszych. Jeżeli chodzi o te prostsze, to przede wszystkim poprawić planowanie" - wskazał, nawiązując do zmian Polityki Energetycznej Państwa, której wcześniejsze wersje ograniczały udział energetyki wiatrowej w miksie.

"Takie sygnały dla inwestorów, choćby zagranicznych - bo wiemy, że bez zagranicznych inwestorów tego miksu nie zrobimy, nie mamy na tyle kapitału w Polsce - jeżeli oni słyszą jakieś tego typu projekty, to to nie zachęca ich do tego, żeby tu przyjść, zastanowić się i zainwestować te swoje miliardy euro, których my tak naprawdę potrzebujemy" - mówił Kowalski.

"Jest kilka rzeczy, które należy zmienić w prawie, co już nie jest takie proste, ponieważ zmiana ustawy to jest proces długotrwały czasem. Kwestia choćby połączenia fotowoltaiki i wiatru, czyli cable poolingu, łączenia źródeł - wydawało się, że tutaj nie trzeba jakichś wielkich zmian w prawie tworzyć, ale żeby to jednak usankcjonować, stworzyć pewną regułę, trzeba zmienić przepisy" - zwrócił uwagę.

"W systemie potrzebujemy mniej więcej plus minus po równo tych źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych - wiemy, że fotowoltaika świeci wiosną i latem, wiatr wieje jesienią i zimą, więc musimy ten miks uzupełniać i uzupełnianie nawet na jednym przyłączu, gdzie wykorzystujemy jedną dostępną moc, budujemy te źródła wiatrowe i fotowoltaiczne, co powoduje, że system jest zwyczajnie stabilniejszy i wykorzystujemy w pełni potencjał źródeł odnawialnych" - powiedział wiceszef PSEW.

