PSG otworzyła zmodernizowane Miejsca Obsługi Klienta w Namysłowie w Opolskiem

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła w poniedziałek w Namysłowie w Opolskiem zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta. Należący do grupy PGNiG największy krajowy dystrybutor gazu ma już prawie 70 tego typu placówek, a siedem w województwie opolskim.

Jak podkreśliła spółka, zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców, ponieważ dotychczas najbliższa taka placówka znajdowała w oddalonym o 40 km Kluczborku.

Podczas uroczystego otwarcia członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Gut przypomniał, że gmina Namysłów jest już dziś zgazyfikowana, a dostęp do gazu dystrybuowanego przez PSG ma ok. 60 proc. jej mieszkańców.

"Rozwijamy się cały czas, jeszcze w tym roku zgazyfikujemy gminę Wilków, a po niej kolejne gminy powiatu namysłowskiego. Eliminujemy tzw. białe plamy na terenie całego kraju, ale również w województwie opolskim" - wyjaśnił Gut.

"Polska Spółka Gazownictwa, jako Narodowy Operator Sieci Dystrybucyjnej, główny nacisk kładzie na rozwój sieci w Polsce. Gazyfikujemy kolejne miejsca w kraju. Chcemy, by do końca 2022 r. 97 proc. Polaków miało dostęp do gazu" - dodał.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski podkreślił, że otwarcie zmodernizowanego MOK w Namysłowie wpisuje się w przeprowadzoną w 2016 r. reformę struktury Polskiej Spółki Gazownictwa. Wyjaśnił, że w jej efekcie województwo opolskie uzyskało nową dyrekcję Oddziału PSG w Opolu, która jako centrum kompetencyjne zostało przeniesiona z Zabrza.

"Od czterech lat PSG prowadzi więcej inwestycji w zakresie budowy nowych przyłączy gazowych oraz gazociągów dystrybucyjnych gazu, ale również otwieramy nowe punkty" - zaznaczył Kowalski.

Polska Spółka Gazownictwa należy do Grupy Kapitałowej PGNiG, jest liderem na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Działa na terenie całego kraju i dystrybuuje gaz poprzez ponad ok. 190 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów klientów.