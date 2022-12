PSG: przywrócone zostały dostawy gazu do gmin Dębno i Mieszkowice w Zachodniopomorskiem

Przywrócone zostały dostawy gazu do mieszkańców gmin Dębno i Mieszkowice w woj. zachodniopomorskim oraz do większości mieszkańców gminy Bogdaniec w woj. Lubuskim – podała w niedzielę Polska Spółka Gazownicza.

"W związku z awarią gazociągu wysokiego ciśnienia w m Łupowo w województwie lubuskim Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Orlen informuje, że przywrócone zostały dostawy gazu do mieszkańców gmin Dębno i Mieszkowice w województwie zachodniopomorskim oraz do większości mieszkańców gminy Bogdaniec w województwie lubuskim. Odbiorców, którzy byli nieobecni w lokalach podczas próby nagazowania, a którzy nie mają nadal gazu, prosimy o kontakt na nr 992" - podała w niedzielę Polska Spółka Gazownicza w komunikacie.

Firma poinformowała także, że w gminach Witnica i Kostrzyn nad Odrą w województwie lubuskim zwiększona liczba ekip monterskich PSG wciąż wykonuje prace, mające na celu jak najszybsze przywrócenie dostaw paliwa gazowego do wszystkich odbiorców.

"Ponieważ tempo prac jest zależne od dostępu służb PSG do domów i mieszkań, do których wstrzymano dostawy gazu, Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Orlen zwraca się do mieszkańców z prośbą o umożliwienie dostępu do tych lokali. Służby PSG będą w tych gminach pracowały całą dobę" - czytamy w komunikacie.

Do uszkodzenia gazociągu w Łupowie w woj. lubuskim doszło w sobotę podczas robót ziemnych wykonywanych przez firmę zewnętrzną. W wyniku awarii poszkodowanych zostało dwóch robotników.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Dystrybuuje gaz poprzez ponad 200 tys. km gazociągów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl