PSG w 2021 r. dostała koncesje na 12 nowych stacji regazyfikacji LNG

Polska Spółka Gazownictwa od początku 2021 r. dostała od Prezesa URE 12 nowych koncesji na stacje regazyfikacji LNG. Jak poinformował we wtorek największy polski dystrybutor gazu, w sumie ma już koncesje dla 64 stacji regazyfikacji LNG.

Uzyskane w 2021 r. koncesje dotyczą instalacji LNG w miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Szczuczyn, Czyżew, Łukta, Budziszewice, Jednorożec, Lubotyń-Kolonia, Książki, Tychowo, Stryszawa, Stadła i Bychawa.

Jednocześnie PSG szacuje, że do końca 2021 r. możliwe będzie jeszcze pozyskanie koncesji dla ok. 20 kolejnych stacji regazyfikacji.

Dystrybutor podkreśla, że jako skuteczną alternatywę dla klasycznej gazyfikacji, stosuje tzw. gazyfikację wyspową, czyli gazyfikację z wykorzystaniem sieci, która nie ma połączenia z gazociągami systemowymi, a jej zasilanie stanowią budowane stacje regazyfikacji LNG.

Technologia może być wykorzystywana także w tzw. pregazyfikacji, czyli do budowy infrastruktury gazowej na określonym terenie i dostarczaniu gazu do odbiorców w już trakcie procesu gazyfikacji obszaru, zanim zostanie on połączony z siecią gazową. Niekiedy pojawia się także konieczność budowy stacji LNG wspierających działanie systemu dystrybucyjnego - zaznaczyło PSG.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG Polska Spółka Gazownictwa to największy podmiot na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największy Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu w Europie.

Spółka eksploatuje sieć gazową o długości ponad 195 tys. km, co stanowi 97 proc. sieci dystrybucyjnej gazu w Polsce, poprzez którą dostarcza rocznie ponad 11,5 mld m3 paliwa gazowego do około 7,2 mln klientów.