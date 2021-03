PSL: liczymy, że minister rolnictwa weźmie udział w konsultacjach dot. Krajowego Planu Odbudowy

Wiemy, że minister rolnictwa Grzegorz Puda nie pracował nad Krajowym Planem Odbudowy, ale liczymy, że przynajmniej w sferze konsultacji międzyresortowych weźmie udział - podkreślili w środę politycy PSL. My jesteśmy w stanie taką współpracę poprzeć i jesteśmy do niej gotowi - dodali.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie, iż liczy na to, że minister rolnictwa Grzegorz Puda "wreszcie pojawi się w Sejmie, pojawi się na komisji sejmowej i że jakikolwiek projekt dotyczący wsparcia rolnictwa się pojawi".

"Liczymy też - i tutaj apelujemy do pana ministra Pudy - że włączy się w konsultacje w ramach Krajowego Planu Odbudowy" - dodał Motyka.

W jego ocenie, Krajowy Plan Odbudowy przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego "jest po prostu dla wsi skandaliczny". "To karygodne, że ledwie procent z tego całego planu jest przeznaczane na rozwój obszarów wiejskich" - zaznaczył rzecznik ludowców.

"Wiemy, że pan minister Puda nie pracował nad Krajowym Planem Odbudowy, więc liczymy na to, że przynajmniej w tej sferze konsultacji międzyresortowych, gdy ten plan teraz jest przedstawiany, pan minister Puda weźmie udział" - podkreślił Motyka. "My ze strony PSL, ze strony Koalicji Polskiej, taką współpracę jesteśmy w stanie poprzeć i jesteśmy do takiej współpracy gotowi" - zadeklarował.

Oparty na pięciu filarach Krajowy Plan Odbudowy zaprezentowany został w ubiegłym tygodniu. Ruszyły konsultacje planu, o którym premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to jeden z istotnych filarów całego wielkiego programu gospodarczego, który rząd będzie wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach.

Pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy - dokumentu, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - to transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Poseł Stefan Krajewski (PSL) pytał, co zostało do tej pory w obszarze rolnictwa zrobione. "Gdzie, jest holding spożywczy, który miał być już rozwinięty w oparciu o spółki Skarbu Państwa? Gdzie, jest wsparcie dla rolników z obszarów objętych ASF-em? Gdzie, jest wsparcie programu białkowego dla Polski? Gdzie, jest wsparcie dla obszarów górskich, dla wszystkich rolników z tych obszarów?" - pytał Krajewski.

"Co z retencją o której dużo się mówi w momencie, kiedy zbliża się fala powodziowa, a o której zapomina się następnego dnia" - zauważył poseł.

"Tych zapowiedzi jest dużo, słyszymy kolejne kwoty, kolejne obietnice. Widzimy nowe slajdy i prezentacje. Natomiast my pytamy o konkretne działania tego rządu" - powiedział Krajewski.