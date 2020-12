PSL: na kanwie budżetu na 2021 r. przekonaliśmy się, że PiS to partia niehonorowa

Podczas ostatniego roku mogliśmy przekonać się, że PiS to partia nieudolna, ale na kanwie budżetu na 2021 r. przekonaliśmy się, że jest to także partia niehonorowa - mówili w środę posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

We wtorek w Sejmie obyło się drugie czytanie projektu przyszłorocznego budżetu, który przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak podkreślił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że podczas ostatniego roku - jak mówił - mogliśmy się przekonać, że PiS to partia "nieudolna". "Ale teraz na kanwie budżetu na rok 2021 przekonaliśmy się, że to jest partia także niehonorowa" - ocenił Klimczak.

"Kiedy przed nami były wybory, PiS wszystkim obiecywało wszystko. Wtedy wiedziało, kiedy dokładnie jakie programy wprowadzić, jakie fundusze, wszystko oczywiście się mnożyło. Natomiast nie możemy tego uświadczyć, kiedy czytamy ten budżet" - powiedział wiceprezes PSL.

Według niego, Prawo i Sprawiedliwość już zapomniało, co obiecywało rezydentom, żeby zakończyli swój strajk głodowy. "Na szczęście jest Koalicja Polska, są posłowe PSL, którzy zadbali o to, żeby podczas prac nad tym budżetem zarówno w komisji, jak i przy zgłaszaniu poszczególnych poprawek indywidualnych posłów przypomnieć PiS o ich wszystkich obietnicach" - podkreślił Klimczak.

Zdaniem posła Krzysztofa Paszyka, posłowie PiS i Zjednoczonej Prawicy są "cyniczni i obłudni". "Wczoraj słyszeliśmy, że budżet, który zaproponował rząd Zjednoczonej Prawicy, ma służyć bezpieczeństwu i inwestycjom. Ale nie znajdziemy tam dokładnie nic, co sprzyja inwestycjom przy poprawie bezpieczeństwa" - powiedział Paszyk.

Dodał, że Koalicja Polska idzie ze wsparciem ze swoimi poprawkami, w których proponuje m.in. powstanie Narodowego Programu Antysmogowego, czy powstanie Narodowego Programu Onkologicznego.

Według posła Dariusza Kurzawy "ten rząd łata budżet przede wszystkim ze środków polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców". "To kuriozum, że w tak trudnych czasach zwiększa się podatki po to tylko, aby wystarczyło na nowe limuzyny, czy nowe fanaberie tego rządu, ministrów i wszystkich instytucji, które im podlegają. Zamiast ratować nasze państwo i ratować przedsiębiorców, tych którzy wytwarzają nasz dochód krajowy" - zaznaczył Kurzawa.

Poseł Stefan Krajewski zwracał uwagę "na najniższy w historii rządów PiS budżet na rolnictwo". "Niestety nie ma pieniędzy dla rolników w dobie pandemii, w dobie walki z ASF-em, są pieniądze na instytucje" - podkreślił poseł PSL.

Z kolei posłanka Bożena Żelazowska zwracała uwagę na pieniądze, które były obiecane jeszcze w tym roku sektorowi kultury. "To właśnie kultura najwcześniej została zamknięta, bo już od marca nie mogły się odbywać wydarzenia kulturalne, nie mogły się odbywać spektakle teatralne, a jednak pieniądze zostały w tym roku na ten cel przeznaczone. To jest 400 mln złotych. I te pieniądze do dzisiaj nie trafiły do ludzi świata kultury, dlatego głośno się o to upominamy" - zaznaczyła Żelazowska.

Przemawiając w środę podczas sejmowej debaty nad projektem budżetu w imieniu klubu PiS Henryk Kowalczyk podkreślał, że choć projekt budżetu na 2021 r. przygotowano w trudnej sytuacji makroekonomicznej wynikłej z pandemii, to "opracowano go przy zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetów rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, w tym szczególnie aktywnej i ambitnej polityki społecznej, choćby 500+". "Żadnych planów redukcji tego typu wsparcia się nie przewiduje" - podkreślił.

"Budżet zapewnia finansowanie podstawowych funkcji państwa przy jednoczesnym zwiększeniu deficytu i długu, ale w bardzo umiarkowanej skali, niezbędnej w okresie walki z pandemią. Tak przygotowany budżet na 2021 r. zdecydowanie zasługuje na przyjęcie" - mówił Kowalczyk.

Opozycja wskazywała, że projekt ten nie stanowi recepty na rosnące problemy kraju i gospodarki związane z pandemią.

W trakcie drugiego czytania do projektu budżetu na 2021 roku złożono kilkaset poprawek.