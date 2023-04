PSL: rolnicy domagają się interwencji rządu ws. zbóż

Rolnicy domagają się od rządu wprowadzenia ceł na ukraińskie zboże, udrożnienia kanałów eksportu zboża z Ukrainy, interwencyjnego skupu zbóż - mówili na wtorkowej konferencji prasowej politycy PSL oraz przedstawiciele rolników.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek w Sejmie na konferencji prasowej wystąpili wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, europoseł PSL Jarosław Kalinowski oraz kilku rolników z woj. mazowieckiego.

Jak mówił Zgorzelski, "po kraju rozlewa się fala protestów rolniczych, tymczasem minister rolnictwa i jego współpracownicy schowali głowę w piasek".

"PSL od wielu miesięcy mówiło, że trzeba po pierwsze zaprzestać importu zboża z Ukrainy, po drugie wprowadzić natychmiast cła, po trzecie doprowadzić do skupu interwencyjnego. Te trzy rzeczy, panie ministrze Kowalczyk, trzeba było zrobić, a nie mówić, że za dwa miesiące podejmiecie działania, bo te dwa miesiące to jest po prostu zaproszenie dla spekulantów" - mówił Zgorzelski. "Nie może tak działać polski rząd, który mówi że jest reprezentantem polskiej wsi" - dodał.

Jego zdaniem "dziś w polskiej wsi realizowana jest doktryna (prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego, którą objawił (były minister rolnictwa) Jan Krzysztof Ardanowski, że polskiemu chłopu wystarczy dać parę groszy, to i tak zagłosuje na PiS". "Żebyście się czasami nie przeliczyli, bo dzisiaj wasza polityka agrarna to jest zrównywanie rolnika z ziemią" - ocenił Zgorzelski.

Poinformował, że obecni na konferencji rolnicy z woj. mazowieckiego "przyłączają się do wniosku o odwołanie ministra (rolnictwa Henryka) Kowalczyka", który złożyło PSL. "Minister skapitulował i nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu" - zaznaczył Zgorzelski.

Jeden z rolników obecnych na konferencji, Bogdan Matczak, zapowiedział, że jak się nic nie zmieni, rolnicy będą musieli utylizować zboże, co odbije się na cenach żywności. Zapowiedział także, że rolnicy będą zapewne blokować małe miasta i wsie. Pozostali rolnicy przekonywali, że niskie ceny skupu zbóż i innych produktów rolnych powodują, że nie są w stanie odzyskać nawet poniesionych nakładów.

Europoseł Jarosław Kalinowski, który, jak przypomniał Zgorzelski, w 2002 roku jako minister rolnictwa wynegocjował unijne dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników przekonywał, że obecny dramat rolników "jest efektem lekceważenia problemów rolników przez polski rząd". Dotyczy to, jak mówił, nie tylko ministra rolnictwa, ale też komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

"Jeszcze trzy tygodnie temu komisarz Wojciechowski mówił, że to nie jest problem, bo były większe spadki produkcji zboża w UE niż ten import z Ukrainy" - mówił Kalinowski.

Przypomniał, że Komisja Europejska zwróciła się ostatnio do Parlamentu Europejskiego i Rady UE o przedłużenie bezcłowego importu zboża z Ukrainy. "Pytanie, co w tej sprawie robił komisarz Wojciechowski i polski rząd, od którego będzie przede wszystkim zależało, jak będą wyglądać te relacje handlowe" - powiedział Kalinowski.

Jego zdaniem powinno dojść obecnie do "przywrócenia cła na wrażliwe produkty z Unii Europejskiej (właść. z Ukrainy - PAP), wdrożenia działań, które by udrożniły korytarze eksportowe zboża z Ukrainy". "Nikt nie kwestionuje konieczności pomocy Ukrainie" - przyznał Kalinowski.

Przypomniał, że PSL od dawna domagało się wprowadzenia kaucji eksportowych, związanych z ukraińskim zbożem. "Komisarz Wojciechowski odpisał na moja interpelację, że nie widzi takiej możliwości" - mówił europoseł.

Potrzebna jest także, podkreślał Kalinowski, "rzeczywista pomoc rzeczywistym rolnikom". Jego zdaniem priorytetem polityki rządu wobec wsi "nie są prawdziwi rolnicy", a rząd pomaga także tym, którzy nie prowadzą gospodarstw rolnych, a to odbywa się kosztem rzeczywistym rolników.

W środę w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się "okrągły stół" rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ilością ukraińskiego zboża sprowadzonego do Polski. Resort rolnictwa poinformował po zakończeniu obrad "okrągłego stołu", że wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż, które będą wprowadzane w celu stabilizacji sytuacji na tym rynku - wszystkie były dyskutowane podczas środowego spotkania.

Według MRiRW propozycje przewidują m.in., że: rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy; wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany; 600 mln złotych z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy; dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej trafi do rolników, będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku.

W środę po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen zostanie skierowany specjalny list w sprawie napływu zboża ukraińskiego do Polski. Wyjaśnił, że w piśmie skierowanym do KE zaproponowano "wszelkie możliwe środki łącznie z kontyngentami, cłami ochronnymi, różnymi przepisami, które ograniczą wwóz na zasadzie docelowego kraju wwozu, jakim w tym przypadku byłaby Polska". Dodał, że nie będzie przeszkód, jeżeli ktoś będzie chciał przewozić zboże przez terytorium Polski do Gdańska i stamtąd dalej do Afryki i na Bliski Wschód czy do innych krajów świata.

Jak powiedział w piątek PAP unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, suma pomocy unijnej i krajowej dla polskich rolników w związku ze zwiększonym importem towarów rolnych z Ukrainy przekroczy 1 mld zł. Dodał, że na pomoc dla polskich rolników złoży się część krajowa, czyli 600 mln zł, na którą zgodziła się już KE, i to polski rząd zdecyduje, w jaki sposób wykorzysta tę pomoc. Do tego należy doliczyć dwie transze pomocy z UE, już zatwierdzone prawie 30 mln euro, i drugą część, która jest w przygotowaniu - dodał.

30 maja 2022 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję o rocznej liberalizacji handlu w stosunkach UE-Ukraina. W efekcie zniesiono należności celne oraz zawieszono kontyngenty taryfowe na produkty z Ukrainy. Była to odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjską napaść, która uderzyła w gospodarkę Ukrainy.