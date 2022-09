PSL: to rząd PiS jest likwidatorem polskiej wsi

To rząd PiS jest likwidatorem polskiej wsi; w ostatnich latach zlikwidowali 120 tys. gospodarstw rolnych, likwidują przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy; mamy do czynienia z wyprzedażą polskiej ziemi - podkreślili w piątek posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Poseł Stefan Krajewski (PSL) powiedział na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem i unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim urządzają konferencje prasowe, na których "opowiadają, jak wspierają polską wieś i polskich rolników". "A prawda jest inna" - dodał.

"Jaki jest program dla wsi, PiS pokazał przy +piątce Kaczyńskiego+ (chodzi o projekt ws. ochrony zwierząt - PAP) i to trzeba pokazywać na każdym kroku" - powiedział Krajewski.

Dodał, że kolejną istotną sprawą są nawozy. "Mówiliśmy o dopłacie do tony zakupionych nawozów, nie do hektara" - podkreślił poseł PSL. Według niego, nawozy to nie tylko problem rolników, ale problem wszystkich konsumentów. "Zaczyna brakować dwutlenku węgla, kwasu azotowego czy suchego lodu. Coraz więcej mówi się o dostępności AdBlue dodawanego do ciągników i ciężarówek" - powiedział poseł ludowców.

Według niego, za chwilę może zacząć brakować polskiej żywności. "Bo staną przedsiębiorstwa, staną zakłady i nie będzie jak tego uzupełnić" - podkreślił Krajewski.

Jego zdaniem, "to właśnie rząd PiS jest likwidatorem polskiej wsi". "To właśnie rząd PiS likwiduje polską wieś, polskie gospodarstwa rolne - 120 tys. gospodarstw, które w ostatnich latach przestało produkować, zostało zlikwidowane przez PiS. I taka jest prawda. Likwidują przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy. Mamy do czynienia z wyprzedażą polskiej ziemi. Nie może mówić premier polskiego rządu o wsparciu, bo tego wsparcia nie ma" - ocenił poseł PSL.

"Dziś trzeba realnego wsparcia. Dopłaty do nawozów. Wystarczy, żeby polskie spółki Skarbu Państwa zeszły z marży, zeszły z zysku i te nawozy będą dostępne, te nawozy będą produkowane" - podkreślił Krajewski.

Premier Morawiecki mówił w piątek na wspólnej konferencji prasowej z ministrem rolnictwa i unijnym komisarzem ds. rolnictwa, że dla rządu PiS polska wieś jest fundamentem polskiej gospodarki i nieodzownym elementem nowoczesnej gospodarki.

Szef rządu powiedział też, że Platforma Obywatelska oraz PSL byli likwidatorami polskiej wsi. "Likwidacja posterunków policji, likwidacja szkół, likwidacja połączeń autobusowych, kolejowych oczywiście również i także - powiedzmy sobie szczerze - likwidacja bardzo wielu zakładów pracy, czyli likwidacja pracy na terenach wiejskich. To charakteryzowało poprzednie rządy" - mówił.

"My odtwarzamy te możliwości utworzenia nowych miejsc pracy, ale także możliwości związane z tworzeniem nowych dróg połączeń po to, żeby wieś była jak najlepiej skomunikowana. A więc różnice w filozofii naszego podejścia, naszych poprzedników myślę, że widać gołym okiem" - ocenił Morawiecki.

