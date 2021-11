PSPA i UMP rozpoczęły współpracę na rzecz transformacji miejskiego transportu

Unia Metropolii Polskich i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych rozpoczęły współpracę na rzecz transformacji miejskiego transportu, by zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, za które w 80 proc. odpowiadają spaliny samochodowe - poinformowało w czwartek PSPA.

Stowarzyszenie przypomniało, że krajowy rynek od wielu lat pozostaje zdominowany przez samochody spalinowe. "Po polskich drogach jeździ ich obecnie ponad 18 mln. Park pojazdów w Polsce jest także jednym z najstarszych w Europie, a średni wiek samochodów osobowych wynosi 14 lat. Liczny i wiekowy park pojazdów negatywnie oddziałuje na klimat i środowisko, a w rezultacie nasze zdrowie.

"Z uwagi na wciąż niski udział napędów alternatywnych, sektor transportu odpowiada aż za 24 proc. łącznych emisji gazów cieplarnianych w Polsce" - podało PSPA.

Jak podkreślił prezes Unii Metropolii Polskich i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, kluczowym wyzwaniem stojącym przed miastami jest poprawa jakości powietrza, dlatego transformacja w sektorze transportu, zarówno zbiorowego jak i indywidualnego, ma tutaj ogromne znaczenie.

"Dodatkowo nakładane są na samorządy ustawowe obowiązki, którym musimy sprostać" - zaznaczył.

Jak dodał Maciej Mazur z PSPA, że współpraca Stowarzyszenia i Unii, ma na celu rozwój w polskich miastach nowych, ekologicznych form zrównoważonej mobilności, w szczególności elektromobilności, mobilności współdzielonej, a w niedalekiej przyszłości pojazdów autonomicznych.

"Pojazdy elektryczne pozostają bowiem całkowicie bezemisyjne w miejscu użytkowania, co odbywa się z korzyścią dla klimatu i społeczeństwa" - ocenił.

Wskazał, że wśród wspólnych działań partnerzy zapowiadają m.in. aktywności mające na celu promocję i rozwój nisko i zeroemisyjnego transportu w kraju i w regionie, wzmocnienie współpracy między administracją samorządową a przedstawicielami branży oraz popularyzację wiedzy na temat nowej mobilności w ramach wielu inicjatyw. Realizowane będą także wspólne projekty naukowe oraz badawcze z obszaru nowej mobilności, akcje edukacyjne i wydarzenia merytoryczne .

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to organizacja branżowa zrzeszająca ponad 140 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE).

