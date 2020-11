PSPA: opublikowane rozporządzenie wdrażające E-Taryfę wymaga dogłębnej analizy

Opublikowane rozporządzenie wdrażające E-Taryfę oraz projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymagają dogłębnej analizy i konsultacji. Część zapisów budzi kontrowersje - poinformowało Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

PSPA podało, że 19 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Rozporządzenie wprowadza do polskiego prawa tzw. E-Taryfę, czyli nową taryfę dystrybucyjną dedykowaną wyłącznie operatorom ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

"To jeden z naczelnych postulatów +Białej Księgi Elektromobilności+ PSPA. Dedykowana taryfa, dostosowana do realiów rynku elektromobilności znajdującego się we wczesnej fazie rozwoju, ma korzystnie wpływać na dynamikę rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury pojazdów elektrycznych w Polsce" - powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

"W tej chwili analizujemy czy projekt, będący efektem dialogu, jaki branża prowadziła z administracją od kwietnia 2019 r., spełnia te przesłanki" - dodał.

Według PSPA 20 listopada br. opublikowano także projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który modyfikuje ramy prawne funkcjonowania polskiego rynku e-mobility.

Jak poinformowało Centrum Legislacyjne PSPA, w projekcie ustawy nowelizującej także znalazły się rozwiązania postulowane przez polską branżę zrównoważonego transportu i zawarte "Białej Księdze Elektromobilności".

"Mowa m.in. o przepisach ułatwiających instalację infrastruktury ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (instalacja ładowarki jako czynność zwykłego zarządu, z możliwością odmowy ograniczoną do enumeratywnie wymienionych przypadków, a także cyklicznie sporządzana ekspertyza mająca na celu ocenę instalacji elektrycznej budynku i możliwości instalacji punktów ładowania)" - czytamy.

Wedle PSPA w projekcie proponowane jest także postulowane przez branżę przyśpieszenie i uproszczenie procedur przyłączeniowych dla ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

"Istotna jest jednak dogłębna analiza opublikowanych projektów, gdyż niektóre proponowane przepisy, m.in. w zakresie poboru miesięcznych i rocznych opłat z tytułu przyznania numeru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, w kontekście kosztów, jakie mają ponieść w tym zakresie operatorzy stacji, wydają się dla branży mocno niepokojące" - napisano.

W ocenie PSPA mogą wypaczyć sens wprowadzenia E-Taryfy, wpływając na wzrost kosztów usług ładowania dla użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce.

"Rozpoczęliśmy analizę projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 10 listopada br." - powiedziała Joanna Makola z Centrum Legislacyjnego PSPA.

"Omówienie proponowanych zmian opublikujemy wkrótce na stronie internetowej organizacji" - dodała.

Według Makoli konsultacje publiczne projektu potrwają do końca listopada, a PSPA wspólnie z branżą wypracuje wiążące stanowisko.

"Projekt nowelizujący ustawę o elektromobilności doprecyzowuje także m.in. zasady ustanawiania stref czystego transportu, wprowadza mechanizmy w zakresie tworzenia buspasów na drogach krajowych oraz wprowadza definicję carsharingu i zachęty dla operatorów" - podsumowano.

Projekt zmian w ustawie Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w piątek. Zaproponowało przede wszystkim duże zmiany w regulacjach dotyczących stref czystego transportu. Ich tworzenie od 1 stycznia 2030 r. ma być obowiązkowe dla wszystkich gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Przy tworzeniu strefy gmina będzie musiała przyjąć plan rozwoju komunikacji miejskiej na terenie strefy oraz stworzenia miejsc parkingowych dla pojazdów, objętych ograniczeniami. Przez trzy lata po utworzeniu strefy pojazdy, objęte ograniczeniami, będą mogły do niej wjeżdżać odpłatnie, ale opłata nie może przekraczać 2,50 zł za godzinę.

Do katalogu pojazdów, które będą mogły wjeżdżać do stref - elektrycznych, na wodór, napędzanych CNG, czy LNG dodano również pojazdy na LPG czyli autogaz oraz spełniające określone normy emisji spalin Euro.

W projekcie wprowadza się definicję carsharingu i zachęty dla operatorów w postaci zwolnienia z opłat za parkowanie oraz możliwości poruszania się po buspasach. Samochody z carsharingu, oraz auta elektryczne i wodorowe będą mogły jeździć po buspasach do końca 2025 r.

W projekcie znalazły się zasady wyznaczania buspasów na drogach ekspresowych i autostradach zlokalizowanych na terenie miasta, których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.