PTG pozytywnie ocenia część rozwiązań podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie

Polskie Towarzystwo Gospodarcze pozytywnie oceniło część rozwiązań podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie, zgłaszając jednak wątpliwości w kontekście danych bazowych, w oparciu o które przygotowano założenia programu - poinformowała organizacja w czwartkowym komunikacie.

Jak podano, podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego założeń Polskiego Ładu, w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, ZUS oraz środowisk biznesowych, prezes PTG Tomasz Janik zgłosił wątpliwości dotyczące danych bazowych, w oparciu o które przygotowano założenia programu Zjednoczonej Prawicy.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze poparło podwyżkę kwoty wolnej od podatku zaproponowaną w Polskim Ładzie, jednak podkreśliło, że proponowane w obecnym kształcie ustawy podatkowej zmiany "są tak skonstruowane, że zyska na nich dużo mniejsza grupa pracowników, niż zakłada się w projekcie i będzie to zaledwie kilka sektorów gospodarki".

"W naszej ocenie zaprezentowane dane o wysokościach wynagrodzeń w poszczególnych sektorach gospodarki nie zgadzają się z wiedzą przedsiębiorców będących praktykami, jak również danymi opublikowanymi przez GUS" - wskazano w stanowisku PTG po spotkaniu.

"To powoduje, że podniesienie progów podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku przy jednoczesnej zmianie sposobu naliczania składki zdrowotnej, tj. braku możliwości odliczania jej od PIT, zarówno dla przedsiębiorców jak i pracowników, spowoduje, że koszty wynagrodzeń w przedsiębiorstwach wzrosną" - dodano.

PTG zauważyło jednak, że "sama koncepcja zniesienia możliwości odliczania składki NFZ od podatku jest słuszna".

W ocenie organizacji w połączeniu z jednoczesnym uzależnieniem składki zdrowotnej od dochodu w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, proponowane zmiany są zbyt daleko idące.

PTG wskazało, że "samo zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT w ogromnej części równoważy budżetowo podniesienie płacy minimalnej". Jak dodano, "środków do zasypania niewielkiej różnicy należy poszukać gdzie indziej. Przede wszystkim wśród dużych firm międzynarodowych, które od wielu lat nie płacą w Polsce podatku CIT albo płacą go symbolicznie".

Organizacja zasugerowała, że w związku ze Strategią Demograficzną 2040 zaprezentowaną w czerwcu, w Polskim Ładzie "należałoby rozważyć możliwość rozliczania podatku PIT przez małżonków wraz z dziećmi". Zdaniem PTG "wprowadzenie możliwości rozliczania PIT z dziećmi dla małżeństw zrówna ich w prawach z rodzicami samotnie wychowującymi dzieci oraz spowoduje, że głównymi beneficjentami podwyższonej kwoty wolnej od podatku oprócz emerytów będą rodziny".

PTG pozytywnie oceniło również zmiany w podatku ryczałtowym oraz propozycje takie, jak CIT Estoński, rozwiązania ułatwiające konsolidację przedsiębiorstw, dotyczące inwestowania czy rynku kapitałowego. "Rozwiązania te na pewno wymagają doprecyzowania i będziemy je oceniać w toku prac" - wskazano.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

