Publikacja danych o inflacji wzmocniła złotego

Zaskakująco wysoki odczyt inflacji we wrześniu przyczynił się do wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, co przyczyniło się do zdecydowanego umocnienia złotego w końcówce mijającego tygodnia – powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5941 zł a dolar 3,9678 zł. Oznacza to, że w mijającym tygodniu złoty osłabił się do dolara o ponad 1 proc., ale zyskał 0,3 proc, w stosunku do euro.

"W minionym tygodniu notowaniom złotego towarzyszyła podwyższona zmienność, gdzie po silnej przecenie złoty w porównaniu do zamknięcia z poprzedniego piątku ostatecznie umocnił się wobec euro (EUR/PLN schodził poniżej 4,58). Kurs USD/PLN wzrósł w skali tygodnia o około 3 grosze, co było związane z siłą dolara (EUR/USD poniżej 1,16), a poziom 4,0 na parze został tylko na krótko przetestowany" - powiedział PAP strateg rynków walutowych w PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

Jego zdaniem, o piątkowym umocnieniu się złotego zdecydowały dane o inflacji.

"Inflacja, pomimo oczekiwań ekonomistów na utrzymanie dynamiki wzrostu na poziomie 5,5 proc. r/r, przyspieszyła do 5,8 proc. Utrzymanie się podwyższonej presji inflacyjnej powoduje, że CPI może wzrosnąć o 6 proc. już nawet w październiku. Kolejny zaskakująco wysoki odczyt inflacji przyczynił się do wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych, gdzie krótkie kontrakty FRA wskazują na przestrzeń do wzrostu stóp w tym roku od 20 do 40 pb. Takie wzmożone oczekiwania rynkowe na działanie ze strony polskich władz monetarnych przyczyniły się do zdecydowanego umocnienia" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Według niego, dane o inflacji oraz ostatnie podwyżki stóp procentowych w naszych regionie, zwłaszcza ta dokonana przez czeski bank centralny, który podniósł stopy o 75 pb, do 1,5 proc. sprawiają, że rośnie presja na zmianę nastawienia władz monetarnych w Polsce.

"W tym kontekście zaplanowane na środę posiedzenie RPP nie musi okazać się jedynie niewiele wnoszącym do aktualnego postrzegania polityki pieniężnej w Polsce. O ile oczekiwania na podwyżkę stóp już w październiku są ograniczone, to odejście od stanowiska, które dopuszcza zacieśnienie polityki pieniężnej dopiero w dalszej części przyszłego roku, jest możliwe. Publikacja projekcji makroekonomicznych NBP w listopadzie stanowiłaby moment do bardziej zdecydowanej zmiany aktualnej retoryki i stanowi również moment, w którym nawet bardziej gołębi członkowie dopuszczali pierwszą podwyżkę stóp procentowych. W przypadku braku reakcji ze strony RPP oraz NBP istnieje asymetryczne ryzyko do osłabienia złotego w przekroju czwartego kwartału, które rodziłoby presję do przebicia tegorocznego szczytu na EUR/PLN na poziomie 4,67 zł" - powiedział strateg PKO BP.

