Puda: 1,5 tys. na komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Będziemy wypłacać środki do 1,5 tys. zł na laptop, czy komputer stacjonarny, przeznaczony dla dzieci do nauki zdalnej - powiedział w poniedziałek minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Do 21 grudnia wydłużono termin ubiegania się o wsparcie z powodu ASF.

Puda wskazał, że po środki na sprzęt elektroniczny należy się zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków trwa do 30 grudnia.

Wedle resortu dofinansowanie dotyczy komputerów zakupionych w okresie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r.

Przepisy pozwalają dofinansować kwotą do 1,5 tys. zł zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz klawiaturą, myszą lub ładowarką przez rodziny wiejskie.

W rozporządzeniu napisano, że taka pomoc będzie mogła trafić do rodziny, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat uczących się w szkole podstawowej i ponad podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 i co najmniej jeden rodzic prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Kolejnym warunkiem będzie to, by przynajmniej jeden rodzic miał nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zgodnie z wykazem kolejnym warunkiem udzielenia dopłaty do komputera będzie kwestia zamożności takiej rodziny. Wsparcie będzie przysługiwać, kiedy łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie będzie przekraczał 1,2 tys. zł na osobę miesięcznie. Na dopłatę będą mogły też liczyć rodziny, które w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymały komputera lub laptopa, który był kupiony lub dofinansowany ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych.

Minister powiedział, że zmieniają się terminy dotyczący wsparcia rolników, dotyczącym ASF.

"Wielu rolników i producentów świń zwracało mi uwagę, że występują problemy związane z pandemią koronawirusa, które uniemożliwiły im składanie wniosków o wsparcie ze względu na toczące się działania w związku z ASF" - wyjaśnił minister.

Puda poinformował, że w związku z utrudnieniami postanowiono wydłużyć termin składania dokumentów w celu uzyskania wsparcia publicznego do 21 grudnia 2020 r.