Puda: 180 mln zł na pomoc dla producentów chryzantem

180 mln zł jest przeznaczone dla producentów chryzantem jako pomoc za niesprzedane kwiaty w związku z wprowadzeniem obostrzeń z powodu pandemii Covid-19 - poinformował we wtorek PAP minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Zaznaczył, że resort rolnictwa miał zaledwie dwie doby na przygotowanie przepisów pozwalających na udzielenie pomocy. Wyjaśnił, że wszyscy, którzy zostali finansowo dotknięci np. rolnicy, przedsiębiorcy czy handlowcy chryzantem, będą mogli z niej skorzystać. Będzie ona polegała na wykupie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwiatów, których nie zdążyli sprzedać.

Jak mówił resort rolnictwa wraz z ARiMR i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa podjął takie działanie na wniosek premiera. Jest obecnie na ten cel 180 mln zł i "mamy nadzieję, że kwota ta zabezpieczy te potrzeby".

Minister wyjaśnił, że kwota rekompensaty jest pewnym kompromisem. Sprzedawcy najczęściej zaopatrywali się w kwiaty na rynkach hurtowych, gdzie cena chryzantem jest dużo niższa. Np. chryzantemy w hurcie kosztują 8,5-12 zł za doniczkę drobnoziarnistych kwiatów; odmian o grubszych kwiatach - 15 zł.

"W w związku z tym podjęliśmy decyzję, by cenę ta uśrednić, by byli zadowoleni i producenci, i hurtownicy" - powiedział Puda. Poinformował, że stawka rekompensaty wynosi 20 zł za doniczkę chryzantem i 3 zł za kwiaty cięte, ale pod warunkiem, że będą one w takim stanie jak są sprzedawane.

Aby móc z skorzystać z tej pomocy, trzeba wypełnić wniosek i zwrócić się o pomoc do ARiMR. Wniosek trzeba złożyć do 6 listopada. A więc jeszcze przez te kilka dni jest czas na to, by handlowcy mogli je sprzedać odwiedzającym groby po cenie rynkowej, która może być wyższa od proponowanej przez ARiMR - zaznaczył minister.

O pomocy dla posiadaczy chryzantem informuje we wtorek MRiRW.

Jak czytamy w komunikacie, "pomoc przysługuje zagrożonym utratą płynności finansowej posiadaczom chryzantem będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w związku z wprowadzonym od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. zakazem wstępu na teren cmentarzy z powodu epidemii COVID-19.

Objęci są nią zarówno producenci rolni, jak i podmioty zajmujące się obrotem chryzantemami.

Pomoc przysługuje posiadaczowi, co najmniej 50 chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży.