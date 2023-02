Puda: 44 proc. unijnej alokacji na lata 2021-2027 trafi do samorządów

Z unijnej alokacji na lata 2021-2027 do samorządów trafi rekordowe 44 proc. środków, co stanowi ponad 33,5 mld euro - poinformował w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, podczas inauguracji nowej perspektywy finansowej UE, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

"W sumie samorządy otrzymają do zarządzania, w ramach programów regionalnych, łącznie ponad 33,5 mld euro, a to oznacza, że samorządy będą zarządzać rekordową jak dotychczas alokacją 44 proc. całej puli, które do Polski trafią" - powiedział Puda.

Minister podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej kontynuowany będzie program przeznaczony dla regionów Polski Wschodniej, jednak współpraca z Rosją i Białorusią nie będzie kontynuowana.

"Na wschodniej granicy skupiamy się na dwustronnym programie z Ukrainą. Program, który uzyskuje również symboliczne znaczenie jeżeli chodzi o trwającą za naszą wschodnią granicą wojnę, chcemy umacniać nasze międzynarodowe więzi właśnie z Ukrainą, na każdej płaszczyźnie" - stwierdził szef resortu funduszy.

Jak podkreślił Puda, pierwsze nabory w perspektywie 2021-2027 do nowych programów krajowych już ruszyły.

"Nie dalej jak w styczniu uruchomiliśmy największy w skali Europy program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi - Maluch plus. To ważny program finansowany głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego plus. Do 19 lutego wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski, aby korzystać z tych środków" - powiedział minister.

Dodał, że na program ten przeznaczono łącznie ponad miliard euro.

Obecna podczas środowej uroczystości na Zamku Królewskim minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała w mediach społecznościowych, że w drugiej połowie roku resort ogłosi nabory o programów związanych z sektorem energetyki i środowiska.

"W nowej perspektywie funduszy unijnych sektor energetyki i środowiska otrzyma 46 mld zł ze środków UE. Dodatkowo Polska Wschodnia otrzyma 2 mld zł na projekty z zakresu dystrybucji energii, adaptacji do zmian klimatu i bioróżnorodności. W drugiej połowie roku ogłosimy nabory wniosków" - podała szefowa MKiŚ na Twitterze.

Wśród wszystkich państw członkowskich UE Polska jest największym beneficjentem środków unijnych. Na realizację programów krajowych i regionalnych otrzymamy w ramach polityki spójności ponad 76 mld euro. Według kursu NBP z środy odpowiada to ponad 360 mld zł.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl