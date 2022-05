Puda: 50 mln zł dotacji na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych

50 mln zł wsparcia otrzymają rodzinne ogrody działkowe; środki mają zostać przeznaczone m.in. na zwiększenie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas, zanieczyszczenie powietrza - poinformował we wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Szef MFiPR mówił we wtorek o projekcie "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

"To pierwszy program, który wpisuje się w oczekiwania samych działkowców. To przecież program, który wyniknął bezpośredni z tego, że działkowcy zainterweniowali, że warto byłoby pobudzić taką potrzebę rozbudowy właśnie terenów zielonych, które często w miastach są zielonymi płucami, które są m.in. miejscem do spotkań" - powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Puda.

Jak poinformował minister, rodzinne ogrody działkowe otrzymają 50 mln zł unijnego wsparcia na zwiększenie terenów zieleni oraz działania ekologiczne ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza.

"Na ten cel przeznaczamy 50 mln zł. To kwota, która będzie do dyspozycji wszystkich tych, którzy korzystają na co dzień z ogródków działkowych. Mieszkańcy czy działkowicze będą mogli te środki wykorzystać na przede wszystkim zwiększenie terenów zieleni, mówię tutaj o możliwości pewnej rozbudowy w ramach ogródków działkowych, na przykład poprzez zielone dachy czy tarasy, a także np. przygotowanie instalacji do zwiększania retencji wody" - tłumaczył Puda.

Pieniądze mają pochodzić z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2914-2021.

Jak podkreślił obecny na konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, program umożliwi poprawę infrastruktury ogródków działkowych, wodociągowej czy drogowej, a także wesprze uprawy żywności na własne potrzeby.

"Ta mała infrastruktura będzie służyła temu, aby wszyscy mieli możliwość rekreacji, dobrego, godnego wypoczynku, ale też produkcji żywności na własne potrzeby. Ufam, że będzie to znakomita promocja żywności ekologicznej" - powiedział Kowalczyk.

Poinformował, że operacyjną stroną wdrożenia programu zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

