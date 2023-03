Puda: 81 mln zł dodatkowych dotacji na transport miejski dla samorządów woj. śląskiego

Dodatkowe fundusze na transport miejski w wysokości ponad 81 mln zł trafią do samorządów centralnej części woj. śląskiego, aby zwiększyć finansowanie trwających tam inwestycji - poinformował w poniedziałek w Katowicach minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak uściślił minister na konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, chodzi o projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jest to mechanizm zwiększający partycypację samorządów lokalnych w inwestowaniu funduszy europejskich.

"Ponieważ wiemy doskonale, że sytuacja jest dynamiczna, że zmienia się również wartość euro, udało nam się tak przekierować środki finansowe, że w tych samorządach, u tych beneficjentów, z którymi współpracujemy, pojawiły się dodatkowe możliwości finansowania" - powiedział szef MFiPR.

"Do woj. śląskiego trafią prawie 82 mln zł dodatkowych środków finansowych, które mogą być wykorzystane na przyspieszenie, na zwiększenie środków" - zasygnalizował. "Wiemy, że te środki będą trafiały na infrastrukturę twardą, czyli taką, którą mieszkańcy będą widzieć i którą będą podróżować" - dodał.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek uznał, że kwota 81 mln zł z pewnością pomoże beneficjentom dotychczasowych środków ZIT w sprawniejszym i szybszym zakończeniu procesów inwestycyjnych.

"Oczywiście borykamy się również ze wzrostem inflacyjnym. Zapewne ta waloryzacja na rzecz wykonawców również może być w jakiś sposób skompensowana" - wskazał.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Jerzy Polaczek (PiS) pogratulował dodatkowych ponad 81 mln zł beneficjentom: miastu Katowice i miastu Gliwice. Zwrócił uwagę, że ogółem do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii trafia 900 mln zł z 10 mld zł w skali kraju na transport niskoemisyjny.

Prezydent Katowic Marcin Krupa powiedział, że przekazane dodatkowe środki trafią prawdopodobnie głównie do Tramwajów Śląskich na projekty będące w trakcie realizacji. "One pozwolą zasypać te dziury, które my jako samorządowcy współzarządzający Tramwajami Śląskimi byliśmy zmuszeni zasypywać" - wyjaśnił.

Wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok dodał, że przy wsparciu m.in. funduszy europejskich "Śląsk bardzo się zmienił w ostatnim czasie". "Liczymy na to, że ta zmiana będzie kontynuowana, że efekty będą coraz lepsze" - podkreślił.

Tramwaje Śląskie w perspektywie finansowej 2014-20 finalizują unijny projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM o wartości początkowo szacowanej na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła ona już jednak 1,5 mld zł. Projekt obejmuje remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.

Największym przedsięwzięciem komunikacyjnym samorządu Gliwic w ostatnich latach była warta ok. 200 mln zł budowa Centrum Przesiadkowego po północnej stronie dworca kolejowego. Do tej otwartej przed rokiem inwestycji Gliwice zdobyły 129,5 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich. Miasto w 2009 r. zrezygnowało z komunikacji tramwajowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl