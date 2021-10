Puda: chcemy, by rolnicy zarabiali więcej

Chcemy, by rolnicy zarabiali więcej, aby płaca była dla nich lepsza, a opłacalność produkcji rolniczej była większa - zapowiedział w sobotę w Przysusze podczas konwencji poświęconej rolnictwu minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

"Chcemy, aby rolnicy zarabiali więcej, aby ta płaca była dla nich lepsza, aby ta przede wszystkim opłacalność produkcji rolniczej była większa" - powiedział Puda.

Podkreślił, ze rolnicy "bardzo intensywnie pracują, swoją pracą przynoszą przychody, dochody". Zauważył jednocześnie, że "ta opłacalność jest jednak dla nich za mała i dlatego są w całej Unii Europejskiej dopłaty.

"Te dopłaty, właściwie od samego początku, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, były nieadekwatne do tego, w jaki sposób rolnicy pracują w Polsce, a w jaki sposób pracują nasi zachodni sąsiedzi" - wskazał. Jak dodał, jako pierwszy rząd "zapowiadamy, że te dopłaty, tym rolnikom, za tą ciężką pracę wyrównamy".

"Chcemy, aby ta płaca tych rolników, czyli opłacalność, cały czas rosła. Ku temu - oprócz tych dopłat, które oczywiście podwyższamy - rolnicy z których będą mogli skorzystać - tu mogę powiedzieć, że to będzie ponad 97 proc. wszystkich rolników w Polsce - chcemy również aby ten rolnik miał możliwość sprzedaży. To bardzo istotne, aby rolnik, który wyprodukuje, mógł to sprzedać" - powiedział Puda.

Szef resortu rolnictwa chce także, aby rolnik mógł czerpać dodatkowe korzyści, ze sprzedaży przetworzonych produktów. Jak mówił, chodzi o to, aby ten zysk pozostawał u niego w gospodarstwie.

