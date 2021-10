Puda: chcemy, by rolnik mógł sprzedawać swe produkty również w internecie

Chcemy, aby rolnik mógł sprzedawać produkty bezpośrednio w gospodarstwie ale też, by sprzedaż mogła się odbywać się w większym stopniu m.in. w internecie - mówił w sobotę minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył podczas sobotniej konwencji PiS w Przysusze szef MRiRW, ważne jest też, by rolnik mógł sprzedawać swoje produkty "w swoim własnym warzywniaku"

"Chcemy, aby rolnik i jego rodzina mógł sprzedawać produkty bezpośrednio w gospodarstwie; ale chcemy również, aby sprzedaż mogła odbywać się w samochodzie, w internecie, co można było dotąd robić w sposób ograniczony" - dodał.

Puda zaznaczył, że to bardzo istotne, by rolnicy mieli własne modele sprzedaży, własne sklepy do sprzedaży własnoręcznie wytworzonych produktów. "Na rynku hurtowym (...), którego zaczniemy rozbbudowę i w mieście w dzień handlu rolniczego" - powiedział. Wskazał, że te rozwiązania będą wprowadzone w "najbliższym czasie".

Jak stwierdził Puda, rolnik będzie miał możliwość "dużo tańszej sprzedaży, dużo lepszej sprzedaży". "A konsument - odbiorca w mieście - będzie mógł bezpośrednio od rolnika kupić produkty w lekko niższej cenie, o pewnej jakości i pewnej świeżości" - mówił.

